TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Haholongan di populerkan oleh Jun Munthe dan di dirilis pada 8 Juli 2021.

Lagu Batak Haholongan menceritakan kesungguhan hati seorang pria mencintai kekasihnya.

Hingga saat ini Lagu Batak Haholongan sudah dilihat hampir 4 juta kali sejak pertama kali diunggah.

Chord Gitar Lagu Batak Haholongan

INTRO :

Em D

C Bm Em Am G D



G D

Ho ito hinaholongan

Em D

Naung leleng maringanan di roha

C Bm

Tung bahagia do au raphon ho

Am D

Tung so adong hahurangan mu di mata ku



G D

Unang sai sukkuni be i

Em D

Boha bagas ni holongki tu ho

C Bm Em

Tung saribu ro si boru na uli....

Am D C D

Anggo roha ku hot do i tu ho.....



REFF :

G D

Unang ho muba unang ho mose

Em Bm

Boan ma au ito tu lomo ni roham

C Bm

Dang juaonku i pangidoan mi

Em Am D

Alana situtu do holongki tu ho



G D

Pos ma roham tu au hasian

Em Bm

Dang bahenonku ho laos gabe kecewa

C Bm

Nunga hu gorga goar mi di rohaku

Em Am G D

Ingkon ho nama ito na gabe rokkap hu

G

Haholongan

G D

Unang sai sukkuni be i

Em D

Boha bagas ni holongki tu ho

C Bm Em

Tung saribu ro si boru na uli....

Am D

Anggo roha ku hot do i tu ho.....



MUSIK :

C Bm Em

D# Cm D

C Bm Em

D# F# G

C D

Pos roham hasudungan

C D

Ro do au tibu ito

REFF :

A E

Unang ho muba unang ho mose

F#m C#m

Boan ma au ito tu lomo ni roham

D C#m

Dang juaonku i pangidoan mi

F#m Bm E

Alana situtu do holongki tu ho

A E

Pos ma roham tu au hasian

F#m C#m

Dang bahenonku ho laos gabe kecewa

D C#m

Nunga hu gorga goar mi di rohaku

F#m G F#m E

Ingkon ho nama ito na gabe rokkap hu



REFF :

A E

Unang ho muba unang ho mose

F#m C#m

Boan ma au ito tu lomo ni roham

D C#m

Dang juaonku i pangidoan mi

F#m G A E

Alana situtu do holongki tu ho



F#m E

Pos ma roham tu au hasian

F#m C#m

Dang bahenonku ho laos gabe kecewa

D C#m

Nunga hu gorga goar mi di rohaku

F#m G F#m E

Ingkon ho nama ito na gabe rokkap hu

A

Haholongan

D F#m

Haholongan

D A

Haholongan

