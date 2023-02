Kembali Setelah 20 Tahun, Asphalt Band Asal Medan, Rilis Single Berjudul Sendiri

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Di akhir tahun 2022 ini, Asphalt, band asal kota Medan menjadikannya sebagai momentum untuk kembali ke kancah dunia permusikan indie setelah vakum selama 20 tahun lamanya.

Sekumpulan anak muda ini awalnya mengawali karir bermusiknya dari satu panggung ke panggung yang lainnya sejak tahun 1997 sampai dengan 2000.

Setelah disibukkan dengan karir masing-masing, akhirnya setelah 20 tahun kemudian Asphalt berkumpul kembali dan mengumpulkan memori-memori mereka.

Band yang terdiri dari Dicky (vokal, gitar), Miko (gitar), Ilham (bass), Andri Badok (vokal, tamborin), dan Dimas Mariano (drum) ini memilih untuk terus bermusik karena mereka berpendapat bahwa melalui musik mereka dapat menuangkan ide-ide yang ada dalam kehidupan yang dijalani.

Walau pernah merilis album Asphalt yang berisikan 5 lagu yakni Bebas, Mentari, Sendiri, Isi Hati, dan Khayal dalam bentuk kaset pada tahun 1998, band Asphalt memilih Sendiri sebagai single pertama mereka untuk diproduksi ulang karena lagu ini berkesan mendalam bagi sang gitaris sekaligus penciptanya, Miko yang bercerita tentang kesendirian yang ia rasakan di malam hari.

Namun, lagu Sendiri ini juga sebagai ungkapan rasa duka Miko atas kepulangan salah satu sahabatnya ke Yang Maha Kuasa dikarenakan kematian yang mendadak.

Dalam bermusik, Miko dkk banyak dipengaruhi oleh band-band ikonik dari Britania Raya seperti The Lightning Seeds, The Stone Roses, Oasis, dan Shed Seven.

Itulah mengapa proses rekaman dan produksi single “Sendiri” dilakukan di studio rekaman Ringo Records, Medan dan diproduseri oleh Tengku Ariy dari Ringo Records.

Asphalt beranggapan bahwa Ringo Records merupakan studio yang tepat karena selain memiliki fasilitas dan SDM yang berkualitas, Ringo juga memiliki pola pikir dan referensi yang sama dengan mereka.

Keinginan Asphalt inilah yang membuat single Sendiri tetap bernuansa indie pop 90an layaknya band Rumah Sakit dan Pure Saturday.

Namun, ada tambahan sound gitar yang lebih modern seperti musik yang ada di album-album terakhir milik Oasis.

Untuk ke depannya, Asphalt berharap agar mereka bisa berkumpul seperti dulu lagi, merampungkan mimpi mereka untuk membuat EP/album, dan siap untuk kembali beraksi di atas panggung.

Single Sendiri oleh Asphalt telah bisa dinikmati di platform musik digital seperti Spotify, Youtube, iTunes, Dezeer dan lainnya.

Asphalt – Sendiri

Spotify: https://open.spotify.com/album/2SX58cJVNQPrbFzEmqYphZ?si=yuDnn4ZZRLiMwxQpe5ox4Q

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=nuileSoqLN8

Apple Music: https://music.apple.com/id/album/sendiri/1659186027?i=1659186034

(cr14/tribun-medan.com)