Prediksi Skor Nantes vs Marseille - Link Live Streaming Pukul 01.00 WIB - Laga Ligue 1 Prancis

TRIBUN-MEDAN.COM - Prediksi Skor Nantes vs Marseille - Link Live Streaming Liga Prancis 2023.

Pertandingan Ligue 1 Prancis Live TV dan Live Streaming Nantes vs Marseille.

Laga Nantes vs Marseille di Stade de la Beaujoire, Kamis (2/2/2023) pukul 01.00 WIB.

Laga Nantes vs Marseille dapat ditonton via beIN Sports.

Diketahui, saat ini Nantes menempati peringkat 13 Ligue 1 2022/2023.

Sementara, Marseille berada di peringkat 3 klasemen Ligue 1 dengan 43 poin.

Marseille hanya terpaut 5 poin dari PSG yang memimpin klasemen.

Prediksi skor Nantes vs Marseille: 1-3.

Hasil 5 Pertemuan Terakhir Nantes vs Marseille



21/08/22: Marseille vs Nantes 2-1

21/04/22: Marseille vs Nantes 3-2

02/12/21: Nantes vs Marseille 0-1

20/02/21: Nantes vs Marseille 1-1

28/11/20: Marseille vs Nantes 3-1

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Nantes



29/01/23: Clermont vs Nantes 0-0

23/01/23: Thaon vs Nantes 0-0

15/01/23: Montpellier vs Nantes 0-3

12/01/23: Nantes vs Lyon 0-0

08/01/23: Virois vs Nantes 0-2

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Marseille



29/01/23: Marseille vs AS Monaco 1-1

21/01/23: Marseille vs Rennes 1-0

15/01/23: Marseille vs Lorient 3-1

12/01/23: Troyes vs Marseille 0-2

07/01/23: Hyères vs Marseille 0-2

Prediksi Susunan Pemain Nantes vs Marseille

Nantes (4-5-1): Alban Lafont; Fabien Centonze, Jean-Charles Castelletto, Andrei Girotto, Jaouen Hadjam; Ludovic Blas, Moussa Sissoko, Pedro Chirivella, Samuel Moutoussamy, Moses Simon; Mostafa Mohamed.

Pelatih: Antoine Kombouare.

Marseille (3-4-3): Rubén Blanco; Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Sead Kolašinac; Cengiz Ünder, Valentin Rongier, Jordan Veretout, Nuno Tavares; Ruslan Malinovskyi, Alexis Sánchez, Mattéo Guendouzi.

Pelatih: Igor Tudor.

Live Streaming Nantes vs Marseille: Klik Link beIN Sports

Berikut selengkapnya jadwal siaran langsung dan live streaming pertandingan sepak bola, Kamis (2/2/2023) dini hari.

Adapun laga ini seperti Premier League Inggris, Serie A Italia, LaLiga Spanyol, Bundesliga Jerman, Liga Prancis, Coppa Italia, DFB Pokal Jerman, hingga Liga 1 Indonesia.

Simak jadwal pertandingannya di bawah ini.

Jadwal Bola, Kamis (2/2/2023)

Kick-Off (WIB) Pertandingan Kompetisi Stasiun TV 00:00 Fiorentina vs Torino Coppa Italia TVRI 00:00 RB Leipzig vs 1899 Hoffenheim DFB Pokal Jerman Kompas TV 02:45 FSV Mainz 05 vs Bayern München DFB Pokal Jerman Kompas TV 01:00 Nantes vs Marseille Liga Prancis beIN Sports 1 03:00 Real Betis vs Barcelona Liga Spanyol beIN Sports 3 03:00 Montpellier vs PSG Liga Prancis beIN Sports 1 03:00 Manchester United vs Nottingham Forest Piala Liga Inggris Mola TV 03:00 AS Roma vs Cremonese Coppa Italia TVRI 15:00 Persikabo 1973 vs Persita Tangerang Liga 1 Indonesia Vidio 16:00 Persis Solo vs Bhayangkara FC Liga 1 Indonesia Vidio & Indosiar 18:30 Dewa United vs Madura United Liga 1 Indonesia Vidio & Indosiar

Jadwal Bola, Jumat (3/2/2023)