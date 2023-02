Terungkap Saat Kumpulkan Forkopimda Atasi Tawuran, Kapolres Pelabuhan Belawan Akan 'Sikat Habis'

TRIBUN-MEDAN.COM, PELABUHAN BELAWAN-Aksi tawuran meresahkan warga secara berkepanjangan di Wilayah Pelabuhan Belawan dan sekitar. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Josua Tampubolon SH, MH mengumpulkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Polres Pelabuhan Belawan Rabu (1/2/2023) untuk menanggulangi persoalan tersebut.

“Polri tentu tidak dapat bertindak sendiri, bersama kami pasti bisa menyelesaikan masalah tawuran yang terjadi di wilayah Kecamatan Belawan ini” kata Kapolres.

Kapolres Belawan menekankan akan melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku tawuran sesuai hukum yang berlaku.

"Tidak ada main-main, tidak ada ampun bagi pelaku tawuran. Kedepan, akan ditindak secara tegas,"ujar Josua.

Upaya pencegahan dilakukan Polres Pelabuhan Belawan mulai dari memasang spanduk himbauan dipasang di lokasi-lokasi tawuran nantinya.

Pesan berupa larangan membawa senjata tajam, apabila merusak fasilitas umum dan melakukan penganiayaan secara bersama sama akan ditindak tegas dan terancam kurungan penjara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kapolres Pelabuhan Belawan juga menghimbau agar diberlakukan jam malam bagi anak-anak untuk tidak beraktifitas di luar rumah pada malam hari dan siskamling agar diaktifkan kembali di setiap lingkungan.

“Siskamling harus diaktifkan kembali, dibuat grup WA nya dan libatkan langsung Personil Polres Belawan dalam Grup WA itu” ujar Kapolres.

Sementara itu Kasatpol PP Kota Medan menyatakan sangat mendukung program yang akan dilaksanakan oleh Kapolres Pelabuhan Belawan. Para Kepling juga sangat bersemangat dengan program baru yang akan dijalankan

“kami Selaku Kepling Bersemangat dengan apa yang telah disampaikan Bapak Kapolres Pelabuhan Belawan untuk bersama-sama kita pasti bisa menciptakan situasi Kamtibmas di Kecamatan Medan Belawan” kata salah seorang Kepling yang hadir.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara laian Kasat Pol PP Kota Medan an. Rakhmat Harahap, Kadis Perkim Medan Endar Sutan Lubis, Ka UPT Utara an. Amsyaruddin (mewakili), Dinas Pendidikan kota Medan Kabid Pembinaan Erik Sinulingga , Kesbang Pol Medan Ody D. Prasetyo, Kabag Tappen Medan Andi Siregar, Camat Medan Marelan an. Ansari Hasibuan, Camat Medan Labuhan Khairun Nasir, Camat Medan Deli Indra Utama, Camat Medan Belawan Subhan F. Harahap, Lurah Belawan II Sarima Pulungan, Lurah Belawan Bahagia Hasian Siregar dan Kepling Belawan II dan Kepling Belawan Bahagia. (Jun-tribun-medan.com).