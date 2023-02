Bupati Ashari Tambunan Harap HPN 2023 Jadi Momentum Perkenalkan Kabupaten Deliserdang

TRIBUN-MEDAN.COM, LUBUKPAKAM - Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023 bisa dijadikan momentum untuk memperkenalkan Kabupaten Deli Serdang kepada para tamu yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia.

Harapan ini disampaikan Bupati Deli Serdang, H Ashari Tambunan saat menerima audiensi pengurus PWI Deli Serdang di Kantor Bupati Deli Serdang, Kamis (2/2/2023).

"Saya berharap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Deli Serdang mengambil momentum HPN 2023 untuk mempromosikan Kabupaten Deli Serdang. Bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, PWI Kabupaten Deli Serdang mengoordinasikan kepada Event Organizer (EO) HPN dari Provinsi Sumatera Utara, terkait bagaimana Deli Serdang bisa membantu dalam hal penyambutan," kata Bupati.

Bupati juga menekankan kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk ikut dalam kepanitiaan HPN 2023, demi mendukung pelaksanaan acara tersebut.

Terkait pelaksanaan pameran, Bupati menugaskan kepada OPD, terutama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) dan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) untuk mengoordinir pelaksanaan pameran tersebut.

"Tampilkan potensi-potensi yang ada di Deli Serdang dan koordinasikan kepada Asosiasi Pengusaha Perhotelan di Deli Serdang, untuk mengoptimalkan pelayanan sekaligus mempromosikan Deli Serdang kepada para tamu undangan agar mereka dapat mengingat dan memberikan kesan yang baik terhadap Kabupaten Deli Serdang pada saat penyelenggaraan maupun setelah selesai," tegas Bupati

Bupati juga menyatakan dukungannya atas penyelenggarakan perayaan HPN 2023 Tingkat Kabupaten Deli Serdang yang diadakan PWI Deli Serdang, pada 22 Februari 2023.

Sebelumnya, Ketua PWI Deli Serdang, Lisbon Situmorang SE memaparkan Sumatera Utara menjadi tuan rumah penyelenggaraan HPN Tahun 2023. Acara akan dilaksanakan, mulai Selasa, 7 Februari 2023 sampai Minggu, 12 Februari 2023. Sedangkan puncak acaranya dilaksanakan, pada Kamis, 9 Februari 2023, yang akan dihadiri langsung Presiden Ir H Joko Widodo.

Semua kegiatan dipusatkan di Gedung Astaka, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

"Pada 7 Februari 2023, sudah ada kegiatan berupa pameran dan kedatangan pengurus PWI se-Indonesia di Bandara Kualanamu. Kami berahap kesediaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui penyampaian ke media-media cetak dan elektronik sekaligus juga mengisi stand pameran yang sudah disiapkan panitia HPN," ucap Lisbon.

Disebutkannya, ada agenda atau tugas yang diberikan PWI Provinsi Sumatera Utara kepada PWI Deli Serdang, yaitu penyambutan kedatangan rombongan pengurus PWI se-Indonesia di Bandara Kualanamu, menghadiri hari puncak HPN 2023, pada 9 Februari 2023 di Gedung Astaka.

"PWI Kabupaten Deli Serdang juga akan membuat syukuran sekaligus menyelenggarakan HPN 2023 Tingkat Kabupaten Deli Serdang, pada 22 Februari 2023," jelas Lisbon.

Rangkaian untuk memeriahkan HPN 2023, sebut Lisbon lagi, PWI Deli Serdang sudah melaksanakan beberapa kegiatan, seperti sunat mmassal, Seminar Sehari Wartawan Ramah Anak, PWI Go To School dan PWI Go To Village.

Pengurus PWI Deli Serdang yang turut hadir pada audiensi itu, Wakil Ketua, Khairul Kamal Siregar; Sekretaris, Edward Limbong; Bendahara, Rinaldi Samosir; anggota, Jekson Turnip dan Penasihat, H Husni Siregar.

