TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Mauliate Ma Hasian adalah lagu Batak yang dipopulerkan oleh Omega Trio.

Lagu Batak Mauliate Ma Hasian diciptakan oleh Saut Barasa.

Lagu Batak Mauliate Ma Hasian sangat menyentuh dan cocok ntuk dinyanyikan dalam sebuah acara pernikahan suku Batak.

Lagu Batak Mauliate Ma Hasian ini bercerita tentang perasaan seorang yang merasa dirinya semakin lengkap karena kehadiran seorang kekasih yang dicintainya.

Chord Gitar Lagu Batak Mauliate Ma Hasian

Intro :

F C G C

F C Am Dm G C

*

C F

Sipata molo huingot i

C G