Dulu Diselingkuhi Suami, Violenzia Jeanette Kini Bangga Gandeng Marcelino Lefrandt: Pahlawan Datang

TRIBUN-MEDAN.com - Nama Violenzia Jeanette atau yang juga disebut sebagai mama Tofu kembali menjadi perbincangan publik.

Pasalnya setelah bongkar perselingkuhan suaminya beberapa waktu lalu, ia kini kembali membuka hati.

Tak tanggung-tanggung, Violenzia Jeanette menggandeng aktor senior Marcelino Lefrandt.

Sempat Dikabarkan CLBK dengan Angelina Sondakh, Marcelino Lefrandt Pamer Pacar Baru, Ini Sosoknya (Instagram)

Pada unggahan-unggahan wanita yang akrab disapa Mami Vio tersebut, keduanya tampak sering menghabiskan waktu dengan olahraga hingga makan bersama.

Terselip pula momen saat Marcelino Lefrandt memijat paha Violenzia Jeanette.

Tak ketinggalan, bentuk perhatian Marcelino ketika wanita yang berprofesi sebagai pebisnis dan selebgram itu sakit.

Dalam keterangan unggahannya, Violenzia menyebut sosok Marcelino Lefrandt ibarat pahlawan yang hadir di kehidupannya.

Kehadiran Marcelino mampu membuatnya melihat bahwa cinta tak selamanya menyakitkan.

"And then a superhero came a long. Thank you for showing me that love does not hurt."

"(Dan akhirnya pahlawan super itu datang. Terima kasih telah menunjukkan bahwa cinta tidak menyakitkan)," tulis Violenzia.

Rekan-rekan artis yang melihat postingan Vio langsung memberikan dukungan.

Dan yang menarik perhatian adalah komentar dari Dewi Rezer.

Tidak menulis kata-kata, Dewi Rezer menyisipkan emoji wajah penuh cinta dan api.

Dewi Rezer tampaknya memberi restu atas pilihan mantan suaminya itu.