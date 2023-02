LIVE Streaming Real Madrid Vs Valencia Jam 03.00 WIB, Prediksi Skor, Los Blancos Kejar Barcelona

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Real Madrid vs Valencia pertandingan La Liga Spanyol, Jumat (3/2/2023) dini hari WIB.

Jadwal tayang Real Madrid vs Valencia kick off pukul 03.00 WIB tak tayang TV Nasional, disiarkan lewat Live Streaming TV Online Bein Sports 3.

Bursa prediksi skor mengunggulkan Real Madrid untuk kembali meraih kemenangan pada lanjutan Liga Spanyol saat menjamu Valencia.

Prediksi skor Real Madrid vs Valencia menunjukkan El Real menang 3-1 (via SportsMole) atau 2-1 (via One Football).

Salah satu faktor utama yang membuat Real Madrid diunggulkan dalam laga ini adalah tentang kondisi tim.

Pasalnya Real Madrid akan menghadapi Valencia yang berkunjung ke Santiago Bernabeu tanpa nakhoda.

Sebagaimana diketahui, Valencia baru-baru ini berpisah jalan dengan pelatih Gennaro Gattuso.

Gattuso total hanya bertugas selama 7 bulan saja sebagai juru taktik tim berjuluk El Che.

Rentetan hasil minor di beberapa laga terakhir menjadi indikator kuat pemecatan Gattuso.

Kini, Valencia menunjuk Voro Gonzalez sebagai penanggung jawab sementara.

Kondisi compang-camping sang lawan inilah yang akan dimanfaatkan oleh Real Madrid.

Mereka semakin harus kemenangan setelah di laga terakhir hanya bisa bermain imbang.

Kedatangan Valencia ke Santiago Bernabeu bak membuka jalan balas dendam sempurna.

Duet Karim Benzema dan Vinicius Junior siap meneror lini belakang lawan yang lengah.

