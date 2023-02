Mudahkan Akses Konten Hiburan Digital Kelas Dunia, Telkomsel Orbit Luncurkan Paket Entertainment

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA – Telkomsel sebagai digital lifestyle enabler selalu berupaya meningkatkan pengalaman gaya hidup digital pelanggan dalam menikmati hiburan digital kualitas dunia dengan konsisten menghadirkan layanan dan produk yang mengedepankan prinsip customer-centricity. Kini, komitmen tersebut diwujudkan Telkomsel dengan menghadirkan Paket Orbit Entertainment untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses berbagai layanan hiburan video streaming terkemuka di dunia. Paket hiburan spesial tersebut dapat diakses oleh seluruh pelanggan Telkomsel Orbit dengan layanan jaringan 4G maupun 5G untuk pengalaman menonton yang lebih optimal.

Paket Orbit Entertainment tersedia bagi pelanggan mulai dari Rp 25.000 dengan kuota Orbit hingga 4 GB dan masa aktif 30 hari. Dengan mengaktivasi paket tersebut, pelanggan sudah bisa mengakses berbagai layanan platform video streaming yang bekerja sama dengan Telkomsel, seperti CATCHPLAY+, Disney+ Hotstar, Lionsgate Play, Prime Video, Vidio, dan WeTV, serta dalam waktu dekat akan tersedia juga di beberapa platform video streaming kelas dunia lainnya. Peluncuran paket ini juga diikuti dengan sejumlah bonus yang menguntungkan pelanggan baru Telkomsel Orbit. Salah satunya FantaSix Bonus khusus bagi pelanggan prabayar Telkomsel Orbit 4G yang akan mendapatkan tambahan kuota data hingga 25 GB per bulan selama enam bulan.

Paket Orbit Entertainment memberikan kemudahan pelanggan menikmati hiburan digital di antaranya CATCHPLAY+, Disney+ Hotstar, Lionsgate Play, Prime Video, Vidio, dan WeTV, serta beberapa platform video streaming kelas dunia. Pelanggan dapat membeli Paket Orbit Entertainment melalui Aplikasi MyOrbit ataupun website www.myorbit.id.

Head of Home LTE Marketing Telkomsel, Lemen Koh mengatakan, "Kehadiran paket Orbit Entertainment merupakan komitmen kami yang terus berupaya memenuhi kebutuhan pelanggan dalam mengeksplorasi lebih banyak konten hiburan digital kualitas dunia. Telkomsel menghadirkan paket ini karena kebutuhan pelanggan terhadap akses layanan platform video streaming sangat besar. Upaya ini tak terlepas dari semangat kami untuk terus memperkaya portofolio digital lifestyle yang dimiliki, sekaligus memperkuat posisi Telkomsel sebagai 'The Home of Entertainment' yang menyajikan berbagai hiburan kelas dunia secara praktis.”

Pelanggan bisa membeli Paket Orbit Entertainment melalui Aplikasi MyOrbit ataupun website www.myorbit.id dengan mengunjungi halaman paket data dan memilih sub-kategori entertainment serta memilih satu paket dari platform video streaming yang tersedia. Langkah selanjutnya, pelanggan perlu memasukkan nomor Telkomsel selain nomor Orbitnya untuk dapat menerima notifikasi sukses berlangganan serta informasi akses login ke layanan video streaming. Terakhir, pelanggan melakukan pembayaran menggunakan berbagai metode pembayaran yang tersedia mulai dari pulsa, virtual account bank, uang elektronik, dan lain sebagainya.

Paket Orbit Entertainment memberikan kemudahan pelanggan menikmati hiburan digital di antaranya CATCHPLAY+, Disney+ Hotstar, Lionsgate Play, Prime Video, Vidio, dan WeTV, serta beberapa platform video streaming kelas dunia. Pelanggan dapat membeli Paket Orbit Entertainment melalui Aplikasi MyOrbit ataupun website www.myorbit.id.

Selain itu, Telkomsel Orbit juga menyediakan layanan premium untuk mengakses Zoom Pro mulai dari Rp 15.000. Biaya langganan tersebut bisa untuk dinikmati dalam periode waktu bervariasi, mulai dari 1 hari hingga 30 hari. Upaya inovatif ini selaras dengan komitmen Telkomsel untuk menjadi solusi yang dapat memenuhi kebutuhan jaringan internet berkualitas dan praktis di rumah melalui Telkomsel Orbit bagi pelanggan agar terus produktif di mana pun dan kapan pun.

"Melalui hadirnya Paket Orbit Entertainment ini, kami berharap dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan dalam menikmati hiburan digital kelas dunia dengan mudah dan nyaman dari rumah bersama keluarga dan teman. Ke depan, Telkomsel akan terus menghadirkan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan guna mengakselerasi transformasi digital bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia," pungkas Lemen.

Untuk melakukan pembelian paket atau mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk ataupun lokasi jangkauan dapat dilakukan dengan mengakses situs resmi Telkomsel Orbit di www.myorbit.id atau Aplikasi MyOrbit yang dapat diunduh secara gratis di Google Play Store dan Apple App Store.

Paket Orbit Entertainment memberikan kemudahan pelanggan menikmati hiburan digital di antaranya CATCHPLAY+, Disney+ Hotstar, Lionsgate Play, Prime Video, Vidio, dan WeTV, serta beberapa platform video streaming kelas dunia. Pelanggan dapat membeli Paket Orbit Entertainment melalui Aplikasi MyOrbit ataupun website www.myorbit.id.

(*)