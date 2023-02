Pamer Kesuksesan Jual Konten Pornografi, Reaksi tak Terduga The Connel Twins Usai Dihujat: Dengki

The Connel Twins

TRIBUN-MEDAN.com - Selebgram sekaligus YouTuber The Connel Twins kembali menjadi sorotan netizen di media sosial.

Hal ini lantaran The Connel Twins memamerkan pencapaian terbesar mereka di media sosial.

Disebut The Connel Twins, kini mereka berhasil membeli mobil dan rumah mewah di luar negeri dari hasil kerja keras mereka beberapa tahun belakangan ini.

Tak hanya itu saja, kedua gadis berusia 21 tahun itu pun mengaku saat ini mereka mulai dikenal masyarakat luas, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

The Connel Twins (HO)

Bahkan, mereka mendapat kesempatan untuk mengunjungi pusat hiburan malam dan bergabung bersama bintang-bintang terkenal lainnya.

Kedua saudara kembar ini pun menyebut mereka diperlakukan bak artis terkenal.

"Tapi itu tuh benar-benar pencapaian yang sangat luar biasa bagi kita berdua. Alhamdulillah ya Allah. Kami senang banget, kami bersyukur, thank you," kata The Connell Twins mengucap syukur.

Tetapi netizen mencibir ucapan syukur The Connel Twins tersebut.

Pasalnya kedua saudara kembar ini sekarang dikenal sebagai konten kreator di situs dewasa Onlyfans.

Baca juga: Bersyukur Makin Terkenal dan Kaya karena Onlyfans, Curhat The Connel Twins Tuai Hujatan

Bahkan tanpa malu, keduanya menjual konten pornografi dengan tema incest.

Saudara kembar bernama Carly Connell dan Christy Connell itu pun tahu bahwa kini mereka dihujat netizen di media sosial.

Tetapi keduanya menuding netizen hanya iri dengan pencapaian mereka.

"Kami cuma ngomong begitu doang, langsung rame. Tapi sepertinya kalian semua dengki, kayak tersinggung," ucap The Connel Twins dikutip dari Instagram @lambegosiip, Jumat (3/2/2023).

"Terganggu gitu loh dengan pencapaian kami berdua," lanjutnya.