PT Erajaya Swasembada Buka Loker Programmer, Berikut Syarat dan Cara Mendaftar

TRIBUN-MEDAN.COM - PT Erajaya Swasembada sedang membuka lowongan kerja di bidang IT. Terdapat hingga 27 posisi IT dan Software yang sedang dibuka mulai awal Februari hingga pertengahan Maret 2023.

PT Erajaya sendiri bergerak di bidang distribusi dan ritel perangkat telekomunikasi seluler, seperti ponsel, tablet, SIM Card, aksesori gadget, dan lain sebagainya.

Dilansir dari akun instagramnya dengan handle @erajaya_career terdapat beberapa posisi IT yang tersedia mulai dari Back-end Developer, IT Application Support, IT Business Analyst, IT Junior Programmer, IT Performance Analyst, IT SAP MM Asst. Manager, dan lain sebagainya.

Pelamar dapat langsung mengunjungi situs rekrutmen di ats.erajaya.com. Selengkapnya berikut ini beberapa kualifikasi posisi IT dan cara melamarnya.

Back-end developer

Bertanggung jawab secara aktif dan berkontribusi pada tinjauan kode, arsitektur, dan peningkatan proses. Bekerja dengan tim untuk membangun fitur/layanan. Bersedia untuk belajar dan bekerja di seluruh aspek teknologi untuk menyelesaikan masalah bisnis yang dihadapi.

Kualifikasi

Memiliki motivasi positif dan menikmati tantangan teknis

Keterampilan komunikasi dan kepemimpinan yang baik

Pengalaman dengan manajemen tim

Memiliki pemikiran analitis yang kuat dan keterampilan desain sistem

Keterampilan pemecahan masalah yang baik

Berpengalaman dalam alur kerja Git

Arsitektur layanan mikro dasar

Memiliki pengalaman menggunakan Golang, dan MySQL/NoSQL/PosgreSQL/Elasticsearch

Pengalaman dalam desain arsitektur sistem untuk sistem yang sangat skalabel dan sangat tersedia

Memiliki pengalaman menggunakan sistem perpesanan seperti Google Pubsub/RabbitMQ/Apache Kafka

Memiliki pengalaman menggunakan Google Cloud Platform/AWS

IT Application Support

Bertanggung jawab melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi (yang telah diserahterimakan dari BA & Development ke Team Application Support), baik yang berlokasi di kantor pusat ataupun di outlet maupun depo

Memastikan berjalannya penggunaan aplikasi sistem informasi terkait operasional sehari-hari dalam bisnis perusahaan

Memonitoring atas request yang disubmit (SLA dan troubleshoot)

request yang disubmit (SLA dan troubleshoot) Menerima Issue dari user melalui Web Ticketing System maupun Non Ticketing

Web Ticketing System maupun Non Ticketing Monitoring Laporan Daily Log dari Team Application Support

Kualifikasi

Minimal S1 jurusan Sistem Informasi/ Teknik Informatika

Memiliki pengalaman minimal tiga tahun di bidang IT Application Support

Memiliki pengalaman dalam implementasi project aplikasi

project aplikasi Memiliki pengalaman dalam dokumentasi sistem

Memiliki pengalaman dalam membuat user manual aplikasi

Junior Programmer

Bertanggung jawab mengembangkan aplikasi berbasis web dan mobile, demo produk, market, dan bukti konsep untuk menampilkan solusi, memberikan pelatihan pasca pengembangan, dukungan, integrasi ke back end dan sistem lainnya serta mampu bekerja secara mandiri atau dalam tim untuk pengembangan aplikasi dan desain.

Kualifikasi

Gelar dalam Ilmu Komputer atau yang setara

Minimum satu tahun pengembangan web dan seluler yang solid (Android lebih disukai)

Perhatian yang tinggi terhadap detail desain, kegunaan, dan pengalaman pengguna

Pengetahuan tentang Linux, PHP, HTML, JavaScript, CSS, JQuery, Ajax, MySQL, XML, JSON

Pengetahuan tentang kerangka kerja PHP: CI, Laravel (lebih disukai), dll

Pengetahuan kerja tentang API menggunakan LoopBack

Pengalaman berinteraksi dengan platform sosial (misalnya Facebook, Tweeter, dll) diinginkan

platform sosial (misalnya Facebook, Tweeter, dll) diinginkan Keterampilan analitis dan pemecahan masalah yang kuat

Pekerja keras, pembelajar cepat, berorientasi pada hasil, dan pola pikir akuntabilitas

IT SAP MM Assistant Manager

Bertanggung jawab dalam merancang, mengonfigurasi, menguji, dan menerapkan solusi SAP Request to Order, SCM, PTP, Workflow mengikuti proses dan standar kualitas yang ditentukan.

Kualifikasi

Minimal Gelar Sarjana dari IT atau setara

Minimal tiga tahun menangani SAP MM-WM

Pengetahuan atau pengalaman kerja di industri ritel

Berpengalaman dalam implementasi SAP

Pelamar harus bersedia bekerja di Bandengan

IT Senior System Analyst

Bertanggung jawab menganalisa dan mengidentifikasi kebutuhan perusahaan terkait software/program untuk menjaga kelangsungan bisnis. Mengidentifikasi keefektifan program/perangkat lunak yang ada.

Kualifikasi

Gelar sarjana di bidang Teknologi Informasi, Ilmu Komputer, atau gelar terkait

Teknologi Informasi, Ilmu Komputer, atau gelar terkait Pengalaman minimal tiga tahun sebagai Analis Sistem, Pengembang Aplikasi, Integrator Sistem, atau yang terkait

Pengalaman yang solid dalam RDBMS/SQL & RESTful API

Memiliki pengalaman di SAP adalah poin plus

Pemahaman yang sangat baik tentang SDLC baik air terjun & gesit

Baik dalam penulisan teknis dan dokumentasi

Bersedia ditempatkan di Jakarta Barat

Untuk deskripsi pekerjaan dan kualifikasi posisi selengkapnya pelamar dapat mengunjungi situs rekrutmen PT Erajaya di ats.erajaya.com.

Cara melamar lowongan IT PT Erajaya Swasembada

Kunjungi situs ats.erajaya.com

ats.erajaya.com Daftar akun terlebih dahulu. Setelah itu login menggunakan e-mail dan password Anda

login menggunakan e-mail dan password Anda Pilih jenis posisi lowongan kerja yang diinginkan (misalnya: IT Senior System Analyst)

Klik “Apply Now”

Isi data diri dan unggah berbagai berkas wajib yang dilampirkan

Ikuti petunjuk lamarannya hingga selesai

Untuk informasi selengkapnya terkait lowongan IT PT Erajaya Swasembada Anda dapat mengunjungi akun Instagram @erajaya_career atau situs ats.erajaya.com. Selamat mencoba.

(*/tribun-medan.com)