Muda dan tak Punya Iman, Gisel Pernah Selingkuh Saat Masih Jadi Istri Gading Marten

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Gisella Anastasia atau biasa disapa Gisel baru-baru ini mengaku pernah selingkuh di masa lalu.

Gisel mengaku ia selingkuh saat masih menyandang status sebagai istri Gading Marten.

Pengakuan ini disampaikan Gisel saat hadir menjadi bintang tamu dalam YouTube Channel The Hermansyah A6, (1/2/2023).

"Kenapa sih temanya kayak gini? Jahat banget lo semua pada sama gue. Ini kan udah kehidupan masa lalu," ungkap Gisel kepada Ashanty dan Nagita Slavina.

Namun, ibu satu anak itu pun akhirnya memutuskan untuk membuka masa lalunya ke hadapan publik.

"Nggak apa-apa, untungnya sudah dibuka sama umum. Jadi saya kan sudah melewati semuanya," jelas ibunda Gempi itu.

Mantan istri Gading Marten itu pun mengaku dirinya selingkuh karena saat itu usianya terbilang masih muda.

Sehingga ia belum bersikap dewasa dan kurang dekat dengan Tuhan.

"Macem-macem ya, bisa kebodohan. Kalau aku pribadi ditanya kenapa, i wasn't know tentang banyak hal, pengetahuannya kurang, pondasi tentang Tuhan nggak ada."

"I was so young, i don't understand about anything, nggak ngerti gitu," jelas Gisel.

Karena ketidaktahuannya pada banyak hal dan lemahnya keimanan, Gisel justru mencari solusi atas permasalahan rumah tangganya dengan caranya sendiri.

Dan akhirnya ia pun diam-diam menjalin hubungan dengan pria lain di belakang mantan suaminya tersebut.

"Jadi semuanya dicari sendiri, dengan kekuatan sendiri, sehingga pas itu nggak berhasil-berhasil, lelah banget rasanya, karena waktu itu nggak ngerti," ungkap Gisel.

Lebih lanjut, Gisel menyebut orang yang selingkuh pada umumnya mencari pembenaran sebagai sosok yang paling tersakiti.