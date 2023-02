BIG MATCH Tottenham Vs Manchester City Live SCTV, Tonton di Sini Live Streaming via HP

Link Live Streaming Tottenham vs Manchester City Liga Inggris, Minggu (5/2/2023)

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming Liga Inggris malam ini menyajikan duel big match Tottenham Hotspurs vs Manchester City, Minggu (5/2/2023).

Big Match Tottenham Hotspurs vs Manchester City akan menjadi laga penutup pekan 22 Liga Inggris, Minggu (5/2/2023) Pukul 23.30 WIB.

Keseruan laga Tottenham vs Manchester City disiarkan langsung SCTV. Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Tottenham vs Manchester City ini bisa ditonton via live streaming.

Link nonton live streaming Tottenham vs Manchester City bisa di akses di akhir artikel ini.

Pertandingan Liga Inggris antara Tottenham Hotspur vs Manchester City akan menjadi panggung untuk dua striker tajam.

Harry Kane (Tottenham Hotspur) dan Erling Haaland (Manchester City) merupakan dua striker yang saat ini sedang memimpin daftar top skor Liga Inggris.

Haaland berada di peringkat pertama dengan 25 gol, sementara Kane berada di peringkat kedua lewat ukiran 16 gol.

Erling Haaland cetak hattrick sekaligus membawa Manchester City menang atas Crystal Palace dengan skor 4-2 pekan ke-4 Liga Inggris 2022-2023, Sabtu (27/8/2022) (Twitter/Premier League)

Erling Haaland Sulit Dibendung

Haaland telah mencetak 25 gol dari 19 pertandingan.

Jumlah golnya telah melampaui torehan top skor Liga Inggris musim lalu, Son Heung-min dan Mohamed Salah (23 gol).

Sejauh ini hanya AFC Bournemouth, Liverpool, Brentford, Chelsea, dan Manchester United (pertemuan kedua) yang mampu menahan keganasan pemain berusia 22 tahun itu.

Mantan pemain Borussia Dortmund itu juga telah mengukir empat kali hat-trick di Liga Inggris.

Crystal Palace, Nottingham Forest, Manchester United, dan Wolves menjadi tim yang telah tiga kali dibobol oleh Haaland.

Ia kini hanya terpaut satu kali hat-trick untuk menyamai rekor Alan Shearer sebagai striker yang paling banyak melakukan hat-trick dalam semusim (5).