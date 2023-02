Harga Bahan Pokok di Sidikalang Merangkak Naik

TRIBUN-MEDAN.COM,SIDIKALANG - Sejumlah harga bahan pokok di Pusat Pasar Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara merangkak naik.

Menurut informasi yang disampaikan Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) Sidikalang, Minggu (5/2/2023), harga kebutuhan pokok yang naik itu seperti cabai merah, cabai hijau dan cabai rawit.

Cabai merah yang sebelumnya Rp 40 ribu per kilogram, naik menjadi Rp 45 ribu per kilogram.

Cabai hijau Rp 20 ribu per kilogram naik menjadi Rp 22 ribu per kilogram.

"Cabai rawit yang sebelumnya dikisaran harga Rp 30 ribu naik menjadi Rp 35 ribu per kilogram," kata Dirut PD Pasar Sidikalang, Jhon Tony Sidabutar kepada Tribun Medan, Minggu (5/2/2023).

Menurut Jhon, selain cabai, komoditas pertanian lain yang mengalami kenaikan harga adalah bawang merah dan bawang putih.

"Harga bawang merah yang sebelumnya Rp 40 ribu per kilogram naik menjadi Rp 45 ribu per kilogram, dan bawang putih dari Rp 24 ribu menjadi Rp 25 ribu per kilogramnya," sebutnya.

Sedangkan untuk harga kebutuhan pokok lainnya seperti daging kerbau, sapi, ayam kampung dan ayam broiler masih stabil.

Daging kerbau dan sapi Rp 135 ribu per kilogramnya.

"Untuk daging ayam kampung Rp 75 ribu per kilogramnya, dan daging ayam broiler Rp 40 ribu per kilogramnya, terang Jhon Tony.

Untuk telur ayam kampung harga juga masih relatif stabil, yakni Rp 75 ribu per papan.

Hanya saja telur ayam eropa mengalami penurunan harga.

"Dimana sebelumnya Rp 50 ribu per papan turun menjadi Rp 48 ribu per papan," tutupnya.(cr7/tribun-medan.com)