LINK Live Streaming Tottenham Vs Manchester City Jam 23.30 WIB, Tonton di Sini Selain SCTV

Saksikan siaran langsung via live streaming Liga Inggris malam ini menyajikan duel big match Tottenham Hotspurs vs Manchester City, Minggu (5/2/2023

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming Liga Inggris malam ini menyajikan duel big match Tottenham Hotspurs vs Manchester City, Minggu (5/2/2023).

Bigmatch Tottenham Hotspurs vs Manchester City akan menjadi laga penutup pekan 22 Liga Inggris, Minggu (5/2/2023) Pukul 23.30 WIB.

Keseruan laga Tottenham vs Manchester City disiarkan langsung SCTV. Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Tottenham vs Manchester City ini bisa ditonton via live streaming.

Link nonton live streaming Tottenham vs Manchester City bisa di akses di akhir artikel ini.

Pertandingan ini bisa dimanfaatkan The Citizens untuk memangkas jarak dengan Arsenal yang berada di puncak klasemen Liga Inggris.

Seperti diketahui, The Gunners baru saja menelan kekalahan 0-1 dari Everton di Stadion Goodison Park, Sabtu (4/2/2023) malam WIB.

Hasil itu membuat Arsenal gagal menjauh dari Man City yang berada di tempat kedua.

Dikutip dari situs resmi Premier League, Arsenaldan Man City masih berjarak 5 poin.

Dengan begitu, pasukan Pep Guardiola bakal memangkas jarak poin dengan The Gunners menjadi dua poin jika mampu mengalahkan Spurs.

Namun, mengalahkan The Lilywhites di Tottenham HotspurStadium bukan perkara mudah bagi Man City.

Dalam tiga laga kandang terakhir di Liga Inggris melawan Man City, Spurs selalu menang.

Apalagi, Spurs juga tengah dalam motivasi tinggi untuk mengincar kemenangan.

Mereka butuh raihan tiga poin untuk menipiskan jarak dengan Newcastle United yang berada tepat di atasnya.

Saat ini, tim besutan Antonio Conte itu terpaut empat angka dari Newcastle.