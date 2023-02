Sedang Berlangsung AS Roma vs Empoli, Tonton Live Streaming via HP Pertandingan Serie A Italia

Pemain AS Roma

TRIBUN-MEDAN.COM - Sedang Berlangsung AS Roma vs Empoli Serie A Italia Pekan ke-21.

Laga AS Roma vs Empoli lanjutan Liga Italia ini berlangsung pukul 00.00 WIB.

Tentu AS Roma akan difavoritkan meraih 3 poin di Liga Italia malam ini melawan Empoli.

Dengan 17 kemenangan dari 22 pertemuan sebelumnya AS Roma vs Empoli, AS Roma sangat dominan dalam sejarah pertandingan ini.

Hingga saat ini, AS Roma sudah enam kemenangan beruntun melawan Empoli.

Sementara mereka tidak terkalahkan dalam 14 pertemuan terakhir antara kedua tim sejak Februari 2007.

Halnya dengan Empoli hanya berhasil meraih dua kemenangan.

Empoli tidak boleh dianggap remeh oleh AS Roma kali ini.

Dengan pencapaian tren positifnya, apalagi berhasil menaklukkan Inter Milan dengan skor 1-0 di pekan ke-19.

Dengan 37 poin dari 20 pertandingan, tim asuhan Jose Mourinho saat ini berada di urutan keenam di klasemen Liga Italia, tetapi bisa naik poin dengan posisi kedua Inter Milan dengan kemenangan akhir pekan ini.

Empoli saat ini berada di urutan ke-10 dalam tabel Liga Italia, poin yang sama dengan Bologna yang berada di urutan kesembilan dengan 26 poin dari 20 pertandingan.

Prediksi Pemain Kedua Tim

Pilihan AS Roma di posisi bek sayap tetap terbatas akhir pekan ini, karena tuan rumah akan tanpa Leonardo Spinazzola hingga Maret karena cedera paha yang diderita saat melawan Napoli, dan Rick Karsdorp tetap tidak disukai setelah perselisihan besar dengan Jose Mourinho.

Zeki Celik kembali menyusul skorsing Serie A untuk tampil di tengah pekan, meski gol bunuh dirinya secara efektif membuat Roma tersingkir dari Coppa Italia.