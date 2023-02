Tottenham vs Manchester City - 15 Menit Babak Pertama Skor 1-0, Harry Kane Bobol Gawang The Citizen

TRIBUN-MEDAN.COM - Sedang berlangsung Tottenham Hotspur vs Manchester City.

Pekan ke-22 Liga Inggris (Premier League) 2022-2023, Minggu (5/2/23), kickoff dini hari.

Babak pertama Manchester City sudah kebobolan gol.

Harry Kane mengubah skor menjadi 1-0 di menit ke 15.

Baca juga: Sedang Berlangsung Liga Italia Fiorentina vs Bologna - Live Streaming Vidio dan beIN Sports 1

Head to head Tottenham vs Man City

5 Pertemuan Terakhir Tottenham vs Man City

20/01/2023: Man City vs Tottenham (EPL): 4-2

20/02/2022 Man City vs Tottenham (EPL): 2-3

15/08/2021: Tottenham vs Man City (EPL): 1-0

25/04/2021: Man City vs Tottenham (EFL ): 1-0

14/02/2021: Man City vs Tottenham (EPL): 3-0

5 Pertandingan Terakhir Tottenham

07/01/2023: Tottenham 1 vs 0 Portsmouth (FA Cup)

15/01/2023: Tottenham 0 vs 2 Arsenal (EPL)

20/01/2023: Manchester City 4 vs 2 Tottenham (EPL)

24/01/2023: Fulham 0 vs 1 Tottenham (EPL)

29/01/2023: Preston 0 vs 3 Tottenham (FA Cup)

5 Pertandingan Terakhir Manchester Man City

12/01/2023: Southampton 2 vs 0 Manchester City (EFL Cup)

14/01/2023: MU 2 vs 1 Manchester City (EPL)

20/01/2023: Manchester City 4 vs 2 Tottenham (EPL)

22/01/2023: Manchester City 3 vs 0 Wolverhampton (EPL)

28/01/2023: Manchester City 1 vs 0 Arsenal (FA Cup)

Prediksi Skor Tottenham vs Man City

Sportsmole: Tottenham 1 - 2 Manchester City

Sportskeeda: Tottenham 1 - 2 Manchester City