Contoh Soal SNBT 2023, Materi Literasi dalam Bahasa Indonesia, Lengkap Jawaban dan Pembahasan

Materi literasi Bahasa Indonesia menjadi satu di antara tujuh materi dalam ujian Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2023.

Literasi dalam Bahasa Indonesia ini menjadi materi penting yang wajib dipelajari oleh calon mahasiswa agar bisa menjawab ujian pada SNBT 2023 nantinya.

Materi literasi Bahasa Indonesia ini dibuat untuk menguji kemampuan calon mahasiswa dalam memahami esensi suatu bacaan serta menganalisis argumen yang ada di dalamnya.

Berikut contoh soal materi literasi dalam Bahasa Indonesia beserta jawaban dan pembahasannya.

Teks di bawah ini untuk menjawab soal 1 - 3

(1) Baru-baru ini, sejumlah ilmuwan menemukan spesies tokek teranyar yang diberi nama jackie’s day (Cnemaspis jackieii). (2) Nama ini terinspirasi dari tokoh bela diri yang sekaligus aktor tenar, Jackie Chan. (3) Penamaan ini disebabkan oleh kelincahan si tokek yang membuat para ilmuwan teringat akan sosok Jackie Chan yang gesit. (4) Selain kelincahannya, ada alasan lain yang mendasari penamaan tokek tersebut. (5) Penamaan yang menarik perhatian itu akan memudahkan pelestariannya karena orang-orang akan lebih mengenal spesies tersebut.

(6) Jenis tokek ini pertama kali ditemukan oleh herpetolog di Pegunungan Ghats Barat, India. (7) Dari ciri-ciri fisiknya, Cnemaspis jackieii memiliki tubuh yang cukup kecil dengan ukuran 3—4 sentimeter. (8) Sebagai makhluk diurnal, tokek jenis ini mempunyai sepasang mata dengan pupil sirkular. (9) Hal ini berbeda dengan tokek nokturnal yang memiliki pupil irisan.

(10) Saat penemuan itu, para ilmuwan tidak hanya menemukan spesies Cnemaspis jackieii, tetapi juga menemukan sebelas spesies lainnya. (11) Jenis-jenis tersebut juga memiliki nama yang tak kalah unik. (12) Contohnya adalah Cnemaspis balerion yang diambil dari laga “Game of Thrones”, Cnemaspis smaug yang terinspirasi dari laga “Lord of the Rings”, dan Cnemaspis galaxia yang tubuhnya mirip dengan galaksi dan bintang-bintang.

1. Paragraf 2 bacaan tersebut berfungsi untuk.....

A. menggambarkan spesies tokek Cnemaspis jackieii

B. mendeskripsikan penemuan spesies tokek terbaru

C. menegaskan adanya penemuan spesies tokek jackie’s day

D. menunjukkan bukti tentang penemuan spesies tokek terbaru

E. memberikan pemahaman baru tentang penemuan spesies jackie’s day