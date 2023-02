Jadi Wadah Kolaborasi Antar Budaya, Konser Kebudayaan di Tjong A Fie bersama Konsulat Amerika

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Konsulat AS Medan dan Yayasan Pendidikan Nanyang gelar resital musik di Museum Tjong A Fie, menampilkan Fendy Lin dan Brian Harefa bersama Shine Music untuk memperkaya khasanah seni dan kebudayaan Medan yang sangat beragam, Rabu (8/2/2023).

Resital ini dihadiri oleh sekitar 50 tamu undangan dari pemerintahan, pegiat pendidikan, kalangan seni dan pemerhati budaya.

Dalam acara ini juga diserahkan sertifikat bagi para pemenang lomba Speech Competition dari sekolah Nanyang Shi Hui, Cinta Budaya dan Medan Independent School yang telah berlangsung sejak bulan Januari kemarin.

Konsulat AS (Amerika Serikat) Wilayah Sumatera Mr Gordon S Church menyampaikan kegiatan ini diadakan di Tjong A Fie sangat tepat mengingat ini merupakan salah satu cagar budaya.

"Tjong A Fie sendiri merupakan wujud fisik kerjasama antara Amerika dan Indonesia," ujar Mr. Gordon.

Acara ini menandai pagelaran musik pertama yang diselenggarakan oleh Konsulat AS Medan sejak pandemi dan dihadiri oleh Band AS Beatbox House.

"Rencananya besok (2/9), grup music hip hop ini akan tampil di Pocsbloc Medan untuk menghibur masyarakat Medan jam 7 malam yang terbuka untuk publik," tambahnya.

Pada pergelaran budaya di Tjong A Fie ini menampilkan beberapa musik tanah air dan musik Amerika.

Dibuka dengan lagu Indonesia Pusaka kemudian O Ina Ni Keke, dan Kampaung nan Jauh di Mato untuk sesi pertama.

Pada sesi kedua, dilanjutkan dengan lagu daerah lainnya, Nagoyo Manase, Aut Boi Nian dan juga This Land is Your Land

Sedangkan pada sesi ketiga ini khusus mendengarkan lagu-lagu Amerika, When I Fall in Love, Country Road New York dan America is Beautiful.

(cr26/tribun-medan.com)