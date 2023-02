Jerawat Meradang Tidak Kunjung Hempas? Ini Solusinya

Derma Express Skin keluarkan produk terbaru yaitu Acne Spot Clear Away dan Bye-Bye Back Acne Spray.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Memiliki jerawat meradang yang tak kunjung hilang sering menjadi keluhan bagi penderitanya. Terlebih jika terdapat jerawat yang tumbuh pada area seperti wajah dan punggung tentunya dapat menurunkan rasa percaya diri kita DexPeople. Keluhan mengenai jerawat sering datang dari semua kalangan, baik wanita maupun pria. Munculnya jerawat meradang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor genetik, lingkungan yang kurang terjaga kebersihannya, hormon yang berlebih, gaya hidup yang kurang sehat, dan masih banyak faktor lainnya loh.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengatasi jerawat di wajah dan punggung. Seperti dengan menjaga kebersihan, menjaga pola makan yang sehat, atau dapat menggunakan produk perawatan agar jerawat pada wajah dan punggung dapat hilang secara maksimal. Tidak mudah menemukan produk perawatan yang cocok, produk yang cocok pastinya produk yang dikeluarkan oleh Derma Express Skin atau @dex.skin.

Belum lama ini, @dex.skin baru saja mengeluarkan produk perawatan khusus untuk mengatasi jerawat pada wajah dan punggung. Pastinya penasaran dong DexPeople. Untuk mengatasi jerawat di wajah, @dex.skin mengeluarkan produk terampuh yaitu Acne Spot Clear Away. Menurut dr. Richard Yehezkiel, selaku Dokter Derma Express menyatakan bahwa penggunaan Acne Spot Clear Away dapat secara maksimal mengurangi pertumbuhan jerawat meradang loh. “Produk ini mengandung Salicylic Acid, Niacinamide dan Ceramide yang dapat mengurangi sebum atau minyak berlebih yang mampu memperbaiki skin barrier sehingga dapat meningkatkan kelembapan kulit” ujar dr. Richard.

Sedangkan untuk area punggung, @dex.skin mengeluarkan produk perawatan khusus yaitu Bye-Bye Back Acne Spray yang di formulasikan oleh dokter spesialis. Produk ini memiliki manfaat untuk mengatasi jerawat punggung atau area tubuh lainnya. Kaya dengan kandungan yang memiliki Succinic Acid ini, Bye-Bye Back Acne Spray dapat secara maksimal menurunkan pertumbuhan microba/bakteri penyebab tumbuhnya jerawat di area punggung dan area tubuh lainnya. Seperti namanya, Bye-Bye Back Acne Spray dapat digunakan dengan cara yang mudah karena produk perawatan ini menggunakan metode spray untuk pemakaiannya.

“Produk Bye-Bye Back Acne Spray ini mengandung Centella Extract yang dapat mengatasi dan meringankan peradangan jerawat pada area punggung atau area tubuh lainnya. Selain itu, produk ini juga mengandung Niacinamide yang dapat menurunkan tingkat sebum atau minyak berlebih pada area yang berjerawat” ujar dr. Richard.

So, kalian tunggu apalagi DexPeople? Produk @dex.skin Acne Spot Clear Away dan Bye-Bye Back Acne Spray dapat kalian beli di e-commerce kesayangan DexPeople atau dapat juga memesan melalui nomor WA 082260030880. Yuk saatnya bikin wajah dan punggung bebas dari jerawat dan glow up! Cakep Terjangkau #DermaExpressAja.

(*)