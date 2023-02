Cuplikan YouTobe Lirik lagu Batak Anakkon Hi do Hamoraon

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lirik lagu Batak Anakkon Hi do Hamoraon mengacu pada apa yang dikatakan orang Batak tentang perjuangan para ayah untuk menyekolahkan anaknya setinggi mungkin.

Anda pasti sudah mendengar bahwa para orang tua (termasuk ayah dalam hal ini) suku Batak bekerja keras dan mencukupi kebutuhan untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak.

Alasan orang tua sebenarnya cukup sederhana. Orang tua tidak ingin anaknya memiliki masa depan yang sama dengan mereka. Dia ingin anak-anaknya memiliki masa depan yang lebih baik, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan menjadi orang yang terpelajar.

Keuletan inilah yang kemudian digubah oleh komposer legendaris Batak Nahum Situmorang. Nahum Situmorang berhasil menggugah duka cita para ayah yang berjuang menyekolahkan anaknya melalui syair di setiap puisinya.

Lirik Lagu Batak Anakkon Hi do Hamoraon

ai tung so boi pe au lao da

tu paredang edangan

tarsongon dongan donganki da

na lobi passarian

alai sudena gellengki da

dang jadi hahurangan

anakkkon hi do naummarga di au

nang so tarihut hon au pe angka dongan

ndada pola marsak au disi

alai anakhonki da dang jadi hatinggalan

sian dongan mangodang na i

hugogo pe massari arian nang bodari

lao pasikkolahon gellekki

naikkon marsikkola satimbo timbona

sikkap ni natolap gogokki

marhoi hoi pe au inang da

tu dolok tu toruan

mangalului ngolu ngolu na boi parbodarian

asal ma sahat gellengki da sai sahat tu tujuan

anakhonki do hasangapon di au

ai tung soboi pe au marwolda

marnilon mar jam tangan

tarsongon dongan donganki da

marsedan marberlian

alai sude na gellengki da

dang jadi hahurangan

anakkkon hi do hamoraon di au

nang so tarihut hon au pe angka dongan

dada pola marsak au disi

alai anakhonki da dang jadi hatinggalan

sian dongan mangodang na i

hugogo pe massari arian nang bodari

lao pasikkolahon gellekki

naikkon marsikkola satimbo timbona

sikkap ni natolap gogokki

marhoi hoi pe au inang da

tu dolok tu toruan

mangalului ngolu ngolu na boi parbodarian

asal ma sahat gellengki da sai sahat tu tujuan

anakhonki do hasangapon di au

anakhonki do hasangapon di au

(cr30/tribun-medan.com)