LINK LIve Streaming Manchester United vs Leeds Siaran Langsung Liga Inggris, Line Up MU vs Leads

Liga Inggris: Manchester United vs Leeds United

TRIBUN-MEDAN.com - Liga Inggris menyajikan duel Manchester United vs Leeds United, Kamis (9/2/2023) dini hari.

Pertandingan Manchester United vs Leeds United berlangsung mulai pukul 03.00 WIB.

Simak prediksi skor, line up pemain dan head to head pertemuan MU vs Leeds United, akan berlangsung di Old Trafford.

Untuk link nonton pertandingan Manchester United menjamu Leeds United, bisa Anda lihat pada akhir artikel ini.

Man United dan Leeds akan berjuang untuk bisa meraih 3 poin, di laga tersebut.

Terutama Man United, yang ingin terus menjaga asa bersaing di papan atas Premier League.

Preview Pertandingan

Pertandingan tersebut awalnya dijadwalkan pada bulan September.

Tetapi ditunda, karena kekurangan polisi setelah meninggalnya Ratu Elizabeth II.

Polisi Greater Manchester membantu pasukan lain di seluruh negeri, di lokasi dan acara yang sangat penting.

Pernah menjadi andalan papan atas selama beberapa dekade, kedua tim hanya bertemu dua kali dalam 16 tahun ketika Leeds absen dari Liga Premier.

Mereka kembali pada tahun 2020 dan ini akan menjadi pertandingan kelima sejak itu, yang sebagian besar diisi dengan gol.

Leeds membuat keputusan cukup mengejutkan, untuk berpisah dengan manajer Jesse Marsch kurang dari setahun.