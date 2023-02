Mengenal Unsur Ekstrinsik Novel, Materi Belajar Bahasa Indonesia

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Mengenal unsur ekstrinsik novel akan dibahas pada materi Bahasa Indonesia berikut ini.

Unsur Ekstrinsik Novel

Selain unsur intrinsik, novel juga memiliki unsur ekstrinsik, Unsur ekstrinsik novel adalah unsur-unsur yang berasal dari luar novel. Apa artinya? Unsur-unsur eksternal tersebut dapat dikatakan sebagai subjektivitas pembaca yang memaknai cerita dalam novel.

1. Nilai kehidupan

Nilai hidup yang dimaksud adalah:

Nilai moral

Nilai sosial

Nilai budaya

Nilai estetika

2. Latar belakang penulis

Beberapa latar belakang penulis antara lain:

Biodata penulis

Keadaan psikologis penulis

Genre sastra yang dimiliki pengarang