YUK Rayakan Valentine di Hotel Radisson Medan, Bisa Dinner Romantis Ala Paris

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menikmati Hari Kasih sayang atau Valentine Day bersama orang terkasih selalu menjadi momen tidak terlupakan.

Sama seperti setiap tahunnya, di bulan penuh cinta ini, Hotel Radisson Medan menyediakan promo menarik bagi anda yang ingin merayakan hari kasih sayang.

PR Manager Radisson Medan Tri Yuli Asterlita mengatakan dengan mengusung tema Dinner in Paris, Hotel Radisson Medan menyajikan western Set Menu khas Perancis yang terdiri dari 6 course pilihan.

Mulai dari Seared Scallop Pesto Sauce, Avocado Salmon Gravlax, Mushroom Cream Soup With Truffle Oil, Fruit Sorbet.

Serta dua pilihan main course yaitu Grill Beef with 3 Kind Off Sauce Served With Potato Cake and Carrot Pure atau Chicken Ballotine Served With Broccoli Pure, Creamy Potatoes and Herb Mushroom Sauce dan Strawberry Panna cotta sebagai menu penutup.

Ia mengatakan hanya dengan membayar Rp 680.000 per pasangan, anda juga akan mendapatkan dua gelas sparkling wine dan bunga mawar.

"Nah, sambil menikmati santap malam, alunan musik Jazz dari pertunjukan live band juga akan menambah suasana menjadi lebih romantis, " ujar Yuli kepada Tribun Medan, Kamis (9/2/2023).

Dikatakannya juga, bagi anda yang membeli paket Dinner in Paris, akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan 1 voucher Gratis menginap di Radisson Medan.

Cukup dengan mengabadikan momen romantis melalui Instagram Reel dan tag ke Instagram @arenabarandlounge dan @radissonmedan.

So, jangan sampai ketinggalan ya Tribuners, nikmati hari kasih sayang bersama orang terkasih di Hotel Radisson Medan.

Untuk informasi dan reservasi dapat menghubungi Arena Bar dan Lounge, Hotel Radisson Medan di Whatsapp (62) 0851 7336 1878.

(cr9/Tribun-Medan.com)