Bukukan 17 Poin dan 15 Total Rebound, Valencia Raih Predikat BTR Sementara di Honda DBL with KFC

Satu di antara penggawa tim Basket putri SMA Methodist 2 Medan, Valencia Callistan raih predikat BTR sementara Honda DBL with KFC 2022-2023 North Sumatera Series usai menumbangkan skuat SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo, Medan, 30-17, di GOR Unpri Medan, Jumat (10/2/2023).

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN-Tim basket putri SMA Methodist 2 Medan membuktikan kwalitasnya sebagai juara bertahan dalam gelaran Honda DBL with KFC 2022-2023 North Sumatera Series usai menumbangkan skuat SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo, Medan, 30-17.

Ternyata, pada laga yang digelar, Jum'at (10/2/2023) di GOR Unpri, Medan, penampilan tim basket SMA Methodist 2 Medan itu tidak lepas dari penampilan trengginas satu di antara penggawanya, Valencia Callistan.

Peraih title All Star even Honda DBL series sebelumnya itu, turut meraih predikat BeAT The Record (BTR) pada hari pertama series kali ini digelar. Penampilan impresifnya berhasil membukukan 17 poin, 15 total rebound, dan 2 asis.

Valencia bersama tim basket SMA Methodist 2 Medan berhasil menggiling SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo dalam empat quaeter sekaligus. Meskipun pada quarter pertama mereka sempat bermain imbang dengan skor 8-8.

Meski begitu, posisi Valencia sendiri masih bisa berubah. Mengingat DBL Medan baru memasuki hari pertama ketika berita ini dimuat.

Juga masih tersisa laga yang akan berlangsung sepekan ke depan.

Pada series kali ini, Valencia ingin membawa timnya kembali meraih juara.

Ia juga senang bisa kembali ke lapangan menjadi bagian dari tim untuk kedua kalinya di even ini. Ditambah hadirnya penonton di musim ini membuat dirinya kian antusias mengarungi DBL Medan.

“Series ini menjadi penampilan kedua saya. Saya ingin memberikan penampilan yang lebih baik dari sebelumnya. Jika target All Star, itu saya serahkan ke Tuhan," ucapnya.

Bermain dengan catatan waktu 37 menit 55 detik, Valencia berhasil menorehkan double-double dengan 17 poin, 15 rebound, 3 block, 2 assist, dan 1 steal. Disusul dengan Jennyfer Louise yang menyumbangkan 10 poin, 3 steal, dan 2 rebound.

(cr12/tribun-medan.com)