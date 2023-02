Dengar Keluhan, Kapolres Simalungun Temui ABK dan Pelaku Pariwisata Lewat Jumat Curhat di Danau Toba

TRIBUN-MEDAN.COM, SIMALUNGUN - Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung SH SIK MH didampingi Kapolsek Parapat AKP Jonni Silalahi, SH, melangsungkan Program Quick Wins Presisi Polres Simalungun bertajuk Jumat Curhat, dalam rangka Optimalisasi Pelayanan Publik, di Pelabuhan Atsari Jalan Pulau Samosir Parapat, Kabupaten Simalungun, Jumat (10/2/2023).

AKBP Ronald FC Sipayungmengatakan bahwa Jumat Curhat merupakan program Kapolri yang dibuat untuk menampung aspirasi masyarakat yang kiranya selama ini mungkin belum tersalurkan dengan baik kepada pihak Kepolisian dengan menyediakan kegiatan yang memungkinkan Kapolres dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakatnya sehingga dapat menerima kritik, masukkan, aduan publik, mendengarkan curhatan warga.

Kapolres Simalungun sengaja datang ke Pelabuhan Atsari Parapat menemui masyarakat yang berprofesi sebagai para ABK dan pemilik Kapal Pariwisata yang beroprasi di wilayah perairan danau toba parapat, "Saya berharap kepada masyarakat agar dapat bekerjasama untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang selama ini telah terjaga, "Kata AKBP Ronald.

Lebih lanjut Kapolres berharap agar masyarakat tidak takut untuk menghubungi Polisi, "Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan berupa informasi ataupun permasalahan yang dapat kami selesaikan jangan sungkan untuk menghubungi saya dinomor yang sudah tertera pada spanduk kegiatan ini dan stiker pengaduan masyarakat yang telah kami bagikan.

Pada kegiatan ini pun, ada beberapa masukan yang disampaikan oleh masyarakat seperti halnya yang tergabung didalam OPS (Organisasi Perkapalan Sejenis) Kapal yang ada di Parapat berharap untuk dapat merasakan efek dari even F1 H2O.

"Kami dari OPS (Organisasi Perkapalan Sejenis) Kapal yang ada di Parapat siap untuk mendukung kegiatan F1 H2O, dan sudah memasang spanduk promosi even F1 H2O guna dapat diketahui oleh masyarakat Parapat dan Wisatawan yang datang berkunjung.

Serta seluruh Kapal Wisata yang kami pergunakan sudah dilakukan Inspeksi Keselamatan (Ramp Check) Kondisi Kelayakan Kapal di Wilayah Wisata Parapat oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (KSOPP) Danau Toba Rijaya Simarmata Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, "ucap pengelola pariwisata.

"Even F1 H2O akan dilaksanakan kawasan Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, namun demikian efeknya akan sampai ke wilayah Parapat ini, karena parapat merupakan wilayah terdekat dari lokasi even berlangsung dengan Kawasan Wisata dengan ketersedian perhotelan yang baik menjadi salah satu tujuan para wisatawan yang datang untuk menyaksikan even F1 H2O tersebut.

Event Internasional Kejuaraan Dunia Perahu Motor (Power Boat) F1H2O di Perairan Danau Toba akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Februari 2023, sangat berperangruh terhadap Ekonomi dan Pariwisata di daerah Danau Toba terutama di Kota Wisata Parapat yang dapat tumbuh dan berdampak positif bagi masyarakat di wilayah parapat ini, untuk itu mari kita dukung bersama Event ini, " tandas AKBP Ronald.(Jun-tribun-medan.com).