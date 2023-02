Head to Head Lecce vs AS Roma Liga Italia, Prediksi Line Up Pemain Lecce vs AS Roma

Pemain AS Roma

Liga Italia: Lecce vs AS Roma

TRIBUN-MEDAN.com - Liga Italia mempertemukan duel Lecce vs AS Roma.

Laga Lecce vs AS Roma menandai kompetisi Liga Italia di pekan ke-22 yang berlangsung Sabtu (11/2/2023) dini hari.

Pertandingan Lecce vs AS Roma diprediksi berlangsung menarik.

Sebelum laga, simak prediksi Lecce vs AS Roma dan head to head keduanya.

Jose Mourinho bersama Paulo Dybala (Instagram/ASRoma)

Pekan ke-22 Liga Italia akan dibuka dengan pertandingan AC Milan vs Torino yang berlangsung Sabtu (11/2) pukul 02.45 WIB.

Sedangkan, laga Lecce vs AS Roma di Liga Italia pekan ke-22 berlangsung keesokan harinya, Minggu (12/2) pukul 00.00 WIB.

Tim asuhan Jose Mourinho memiliki tren positif dalam menghadapi Lecce tentu akan difavoritkan mencuri 3 poin di kandang Lecce.

AS Roma mencari kemenangan tandang kedua mereka tahun ini saat mereka bertandang ke Stadio Via del mare untuk menghadapi Lecce.

Pasukan Jose Mourinho bangkit kembali akhir pekan lalu untuk mengalahkan Empoli , setelah AS Roma mengalami dua kekalahan beruntun untuk pertama kalinya sejak September.

Terlepas dari kesalahan mereka baru-baru ini, tahun baru telah menjadi awal yang baik bagi AS Roma yang berhasil melompat ke posisi ketiga klasemen Liga Italia Serie A.

Dengan sepak bola Liga Europa akan dilanjutkan, Jose Mourinho akan sangat menyadari keterbatasan skuadnya, terutama setelah lelucon baru-baru ini seputar Nicolo Zaniolo.

Dengan AS Roma ingin melanjutkan rekor tak terkalahkan mereka di Eropa, manajer mungkin akan mengistirahatkan beberapa pemain kunci, dengan pemain seperti Lorenzo Pellegrini dan Bryan Cristante memainkan setiap pertandingan sejak dimulainya kembali liga.

Kesuksesan AS Roma di tahun 2023 tercermin dalam bentuk duet penyerang baru mereka, dengan Paulo Dybala dan Tammy Abraham berkembang pesat dalam beberapa pekan terakhir.