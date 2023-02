Tiket Konser Dewa 19 di Medan Habis Terjual, Berikut Jadwal Open Gatenya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Tiket Konser Dewa 19 habis terjual pada H-2 kemarin, Kamis, (9/2/2023).

Hal tersebut dinyatakan penyelenggara lewat Instagram resmi @kreasi.lokaland.

"All tiket are sold out, baladewa Medan memang keren-keren banget semua," tulis akun tersebut pada postingannya.

Adapun untuk jadwal penukaran tiket dan open gate telah diumumkan pula oleh penyelenggara konser.

Berikut jadwal Open gate untuk konser dewa 19 di Medan, Sabtu (11/2/2023) di Gedung Pardede Hall.

Open gate tiket dilakukan sesuai dengan kategori tiket.

Untuk open tiket box sudah dimulai pukul 14.00-18.00 WIB.

Sedangkan untuk masuk kedalam gedung dimulai pukul 17.00 WIB.

17.00-17.30 Laskar A-B, dan Arjuna Atas

17.30-18.00 Bintang A-B, Pandawa atas A-B

18.00-19.00 Republik 1 A-B, 2 A-B, 3 A-B, 4 A-B

19.30-22.30 Dewa 19 Performance

Nah, itu Tribuners jadwal konser Dewa 19 besok, jangan sampai kelewatan jadwalnya ya, sesuaikan dengan kategori tiket yang kamu punya.

Merayakan tiga dekade berkarya di dunia musik Tanah Air, grup band legendaris Dewa 19 akan menyambangi kota Medan pada 11 Februari 2023.

Konser bertajuk Anniversary Concert: 30 Years Career of Dewa 19 ini akan dimeriahkan dengan kehadiran formasi 4 vokalis sekaligus, yakni Ari Lasso, Virza, Once Mekel dan Ello.

