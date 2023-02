Tunjukkan Kwalitas Juara Bertahan, SMA Sutomo 1 Medan Menang Laga Pertama

Aksi tim basket putra Sutomo 1 Medan saat menghadapi tim basket putra Ahmad Yani Binjai pada ajang Honda DBL with KFC North Sumatera Series, di Gor Unpri, Medan, Jumat (10/2/2023). Pada pertandingan tersebut Tim basket putra Sutomo 1 Medan berhasil mengalahkan tim basket putra Ahmad Yani Binjai dengan skor 41-28.

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Pemenang Honda DBL Medan selama tiga musim berturut-turut, SMA Sutomo 1 Medan masih menunjukkan kelasnya sebagai juara bertahan.

Hal itu dibuktikan dengan penampilan trengginasnya menekuk SMA Ahmad Yani Binjai dengan skor telak, 41-28.

Pada laga yang digelar, Jum'at (10/2/2023) di GOR Unpri, Medan, skuat Basket putra SMA Sutomo 1 Medan susah payah mengalahkan SMA Ahmad Yani Binjai.

Mereka menang dua quarter dan kalah tipis pada dua quarter terakhir.

Karena penampilan yang agak berimbang, jalannya laga sempat memanas akibat pertandingan yang sengit, kemenangan tetap diraih oleh SMA Sutomo 1 Medan. Mereka menang 17-5, 10-6, dan kalah tipis 8-10, 6-7 pada dua quarter terakhir.

Kapten basket SMA Sutomo 1 Medan, Evan Andrew Yusuf mengatakan, motivasinya dan tim memang untuk mempertahankan gelar juara dari series sebelumnya. Secara otomatis lolos ke first final.

"Walaupun kita sudah juara dari series yang lalu, ya kita harus mempertahankan gelar juara bertahan ini. Ini harapan dan motivasi kita," ujarnya kepada Tribun Medan, usai laga.

Dijelaskan Evan, persiapan timnya menghadapi series kali ini sudah dilakukan sejak DBL Medan sebelumnya. Terhitung setengah tahun lebih untuk mematangkan latihan. Ia menilai, hal ini sesuai dengan target mempertahankan gelar juara.

Ia juga tidak menampik jika laga menghadapi SMA Ahmad Yani Binjai berjalan menegangkan. Terlebih, kekuatan lawan yang mulai mengimbangi pada dua quarter akhir.

Aku Evan, jika pemain lawan juga banyak yang terkena pelanggaran dan menguntungkan timnya.

"Intinya kita melakukan yang terbaik untuk tim kita. Kita ada juga target title All Star, tapi step by step saja untuk tim kita. Pertama kita harus capai target sebagai first team (juara)," ucap Evan.

Dalam laga ini, Evan berhasil membukukan 13 total points dan 8 total rebound. Namun, total ini belum bisa menghantarkannya menjadi peraih predikat BTR.

