4 Hotel di Medan Tawarkan Promo Dinner di Hari Valentine, Harga Mulai Rp 100 Ribuan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Valentine menjadi salah satu momen untuk mengungkapkan kasih sayang pada orang terdekat. Momen tersebut kental dengan suasana romantis dan kemesraan bersama pasangan atau keluarga.

Beberapa orang merayakan hari Valentine dengan berbagai cara antara lain seperti mengirimkan hadiah, bunga, menikmati santapan manis, menonton film romantis bersama keluarga atau pasangan juga ada yang mengadakan acara khusus seperti pesta tematik.

Namun, suasana romantis juga dapat kamu hadirkan saat makan malam bersama orang terkasih. Makin lengkap dengan menikmati gemerlapnya lampu kota dan iringan musik.

Nah, tertarik untuk mengajak orang terdekatmu makan malam dengan nuansa romantis?

Berikut ini Tribun Medan merangkum sejumlah promo makan malam atau dinner untuk merayakan Hari Valentine di beberapa hotel di Medan.

1. Favehotel Medan

Memeriahkan Hari Kasih Sayang atau Valentine Day, Favehotel S Parman Medan mengadakan Valentine’s Dinner Celebration, dengan tema Love is All Around.

Valentine’s Dinner Celebration ini berkonsep all you can eat dimana tersedia lebih dari 30 menu pilihan makan malam buffet yang juga pengunjung akan menikmati live acoustic.

Eka mengatakan pengunjung yang ingin menikmati Valentine's Dinner ini cukup hanya membayar Rp 188 ribu per pax saja dan bisa menikmati suasana Valentine mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB di Lime Restaurant Favehotel.

Selain itu, Favehotel Medan juga menyediakan paket kamar untuk tamu yang ingin staycation khusus di bulan Februari 2023.

Paket kamar dibanderol degan harga Rp 499 ribu sudah termasuk menginap satu malam di kamar Superior dan sarapan pagi untuk dua orang.

2. Hotel Radisson Medan

Sama seperti setiap tahunnya, di bulan penuh cinta ini, Hotel Radisson Medan menyediakan promo menarik bagi anda yang ingin merayakan hari kasih sayang.

Mengusung tema Dinner in Paris, Hotel Radisson Medan menyajikan western Set Menu khas Perancis yang terdiri dari 6 course pilihan.