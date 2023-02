Persita Vs Bhayangkara FC Live Indosiar, Kuasai Karakteristik Tuan Rumah, The Guardian Incar 3 Poin

TRIBUN-MEDAN.com - Bhayangkara FC akan menantang Persita Tangerang dalam pekan ke-24 Liga 1 2022/2023 di Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu (11/2/2023).

Keseruan laga Persita vs Bhayangkara FC disiarkan langsung Indosiar pukul 15.00 WIB.

Laga Persita vs Bhayangkara FC ini bisa juga anda tonton via live streaming Tv Online. Link nonton live streaming Persita vs Bhayangkara Fc bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Pada pertandingan kontra Persita Tangerang, Bhayangkara FC membawa misi besar.

Berupa tekad mencuri poin dari kubu Persita Tangerang.

Hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih Bhayangkara FC, Agus Sugeng Riyanto.

Baca juga: Head to Head Persita Tangerang Vs Bhayangkara FC Live Liga1, Prediksi Skor Persita vs Bhayangkara FC

"Misi terbesar kami mengambil poin," kata Agus Sugeng Riyanto dalam sesi jumpa pers jelang laga.

Dia menambahkan, Bhayangkara FC sudah mengulik kekuatan Persita Tangerang.

Persita Tangerang diketahui dalam tujuh pertandingan terakhir tengah dihadapi hasil minor.

Dengan rincian, lima kekalahan dan dua kali imbang.

"Apa yang sudah kami persiapkan di jeda pertandingan," tutur Agus Sugeng Riyanto.

"Kami sudah mempelajari karakteristik Persita."

Baca juga: LIVE Indosiar! Prediksi Skor Persita Vs Bhayangkara FC Liga 1, Line-up, H2H, Komentar Kedua Pelatih

"Saya rasa, kami sudah memegang sesuatu untuk besok," kata Agus Sugeng Riyanto.

Sementara itu, kiper Bhayangkara FC, Awan Setho, yakin klub berjulukan The Guardian tersebut mampu mempertahankan catatan positif yang diraih belakang ini.