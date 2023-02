Rayakan Valentine di Favehotel Medan, Ada Dinner Romantis Hingga Promo Staycation

TRIBUN-MEDAN.com MEDAN - Memeriahkan Hari Kasih Sayang atau Valentine Day, Favehotel S Parman Medan mengadakan Valentine’s Dinner Celebration, dengan tema Love is All Around.

Harapan besar Favehotel Medan dari tema tersebut adalah adanya cinta dan kasih sayang yang melekat pada diri kita dan orang sekitar khusus pasangan dan keluarga.

Senior Sales Executive di Favehotel S Parman Medan, Eka Risti Br Barus menyatakan Valentine’s Dinner Celebration ini berkonsep all you can eat dimana tersedia lebih dari 30 menu pilihan makan malam buffet yang juga pengunjung akan menikmati live acoustic.

Eka mengatakan pengunjung yang ingin menikmati Valentine's Dinner ini cukup hanya membayar Rp 188 ribu per pax saja.

Valentine's Dinner Celebration akan diadakan pada Selasa (14/2/2023) mendatang di Lime Restaurant mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.

"Paket tersebut juga sudah termasuk satu kali kesempatan Lucky Draw untuk memenangkan voucher menginap di favehotel Medan," ucap Eka, Sabtu (11/2/2023).

Ia juga mengatakan selain Valentine’s Dinner Celebration, Favehotel Medan juga menyediakan paket kamar untuk tamu yang ingin staycation khusus di bulan Februari 2023.

Paket kamar dibanderol degan harga Rp 499 ribu sudah termasuk menginap satu malam di kamar Superior dan sarapan pagi untuk dua orang.

Nah, itulah promo Valentine Day yang ditawarkan oleh Favehotel S Parman Medan, so mau tunggu apalagi? Rayakan hari kasih sayang kali ini di tempat yang tak akan pernah terlupakan oleh anda dan orang tersayang.

(cr9/tribun-medan.com)