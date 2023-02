Skor 0-1, Link Live Streaming West Ham vs Chelsea, sedang Berlangsung, Tonton Sekarang di HP

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara West Ham vs Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023 malam ini, Sabtu (11/2/2023).

Pertandingan West Ham United vs Chelsea akan dilangsungkan di London Stadium, Sabtu (11/2/2023) pukul 19.30 WIB.

Saat ini The Blues unggul lewat gol first touch Joao Felix. Felix menyelesaikan dengan terukur umpan lambung Enzo Fernandez di menit ke 17. Skor 0-1 untuk laga West Ham vs Chelsea.

Hingga artikel ini tayang, laga sudah berlangsung 20 menit.

Laga West Ham vs Chelsea ini tak disiarkan SCTV, tapi tayang via live streaming TV Online.

Link nonton live streaming West Ham vs Chelsea bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Bertindak sebagai tuan rumah, West Ham United tentunya lebih diuntungkan dibandingkan tamunya.

Dibawah Pelatih David Moyes, West Ham lebih baik dibandingkan tamunya Chelsea.

Dari 5 pertandingan West Ham hanya 1 kali menelan kekalahan.

Selebihnya 3 dengan kemenangan dan 1 kalah.

Namun sebaliknya dengan tamunya Chelsea yang saat ini tengah kesulitan.

Dari 5 laga terakhir yang dijalani hanya meraih satu kemenangan, dan 2 kekalahan.

Di dua laga terakhir Chelsea hanya bermain imbang tanpa gol yakni saat melawawn Liverpool dan Fulham.

Namun di klasemen Liga Inggris, Chelsea lebih baik dibandingkan dengan West Ham United.