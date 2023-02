Verb : Pengertian, Lingking Verb, Helping Verb dan Pembahasannya, Materi Belajar Bahasa Inggris

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Linking Verb, Helping Verb dan contohnya akan dibahas pada materi belajar bahasa Inggris berikut ini.

Pengertian Verb

Verb adalah kata kerja bahasa Inggris yang fungsinya untuk memberikan informasi tentang suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek dalam sebuah kalimat. Tindakan yang dilakukan dapat berupa tindakan (misal: to stand, to smile, to sing), kejadian (misal: to happen, to become), atau keadaan (misal: to exist), dan sikap (misal: to agree, to disagree). Tanpa adanya verb, sebuah kalimat tentu tidak akan lengkap.

Ada beberapa jenis kata kerja atau kata kerja dalam bahasa Inggris, salah satunya adalah linking verb dan helping verb. Apa perbedaan antara keduanya? Jadi, mari kita bahas dari definisi ke contoh berikutnya.

Linking Verb

Linking Verb penghubung adalah kata kerja yang menghubungkan subjek dengan kata benda (noun) atau kata sifat (adjective) yang menjelaskan subjek itu sendiri. Kata benda atau kata sifat ini disebut subject complement.

Linking Verb penghubung termasuk to be, seperti am, is, are, was, were, dan been. Selain itu, linking verb lainnya termasuk to become, to seem, to feel, to smell, to remain, to look, to taste, dan to grow.

Contoh Linking Verb

1. I have a cat

Pada contoh pertama ini, verb “have” menjelaskan kondisi yang dialami oleh subjek I dan menghubungkan subjek dengan objek dalam bentuk frasa nominal.

2. My cat is 3 years old.

Linking verb pada kalimat kedua ini adalah "is", yang menghubungkan subjek My cat dengan informasi tentangnya yaitu my cat berumur 3 tahun.

3. I am cold.

Dalam kalimat ini, "am" adalah kata kerja penghubung yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek I dingin.