HT Skor 0-0, Ini Link Live Streaming Leeds Vs Man United, Tonton di HP Sekarang, Sedang Berlangsung

Link Live Streaming Leeds United vs Manchester United Liga Inggris.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Leeds United vs Manchester United di Liga Inggris, yang berlangsung Minggu (12/2/2023).

Laga Leeds vs Man United sudah kick off pukul 21.00 WIB tak tayang SCTV tapi via live streaming TV Online.

Link nonton live streaming Leeds vs Man United bisa di klik di akhir artikel ini.

Kedua tim bermain impresif dengan jual beli serangan yang intens.

Walhasil, tekelan-tekelan keras mewarnai jalannya pertandingan, hingga membuat wasit mengeluarkan tiga kartu kuning. Dua untuk Leed dan satu kartu kuning lainnya untuk Man United.

Di masa injury time, Man United berkesempatan mencetak dua gol lewat Rashford dan Bruno Fernandes. Tapi, sayang hasilnya nihil.

Hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama, skor 0-0 tidak berubah.

Pertemuan Kedua Tim

Sebelumnya Man United dan Leeds United bermain imbang 2-2 di Old Trafford laga tunda yang digelar Kamsi (9/2/2023) kemarin.

Kini mereka harus langsung berjumpa lagi pada, Minggu (12/2/2023) di Elland Road Stadium, pukul 21.00 WIB.

Berikut bursa prediksi skor laga Leeds United vs Manchester United pada pekan ke-23 Liga Inggris.

Pada laga tandang ini, Manchester United berpeluang untuk membalas hasil imbang 2-2 di Old Trafford.

Jika menilik pertandingan sebelumnya, Manchester United nampaknya tak ingin melewatkan kemenangan dalam laga keduanya ini.

Prediksi Skor

The hard Tackle: Leeds United 1-3 Manchester United

Sports Mole: Leeds United 2-2 Manchester United