Berita Foto: Diskusi Panel Jelang F1PowerBoat di Danau Toba, Harapkan Dongkrak Perekonomian di Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah memberikan keterangan didampingi Dirut BPODT Jimmy B Panjaitan, Ahli Pariwisata Sumut Nurlisa Ginting dan Ketua IMI Sumut Harun Mustafa Nasution saat gelar Diskusi Panel di Adimulia Hotel, Medan, Senin (13/2/2023).

Diskusi Panel tersebut diselanggarakan Forum Jurnalis Pariwisata (Forlispar) dengan tema Tantangan dan Peluang Pengembangan Pariwisata Olahraga di Kawasan Danau Toba. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah berharap kegiatan F1PowerBoat atau F1H2O dapat mendokrak perekonomian di Sumatera Utara dan mempromosikan Danau Toba keseluruh dunia.

Ijeck mengatakan bahwa even internasional ini sangat berdampak terhadap kemajuan perekonomian di Sumatera Utara. Mengingat even F1H2O ini pertama kali diselenggarakan di Indonesia.

"F1PowerBoat ini kejuaraan internasional, ini peluang untuk mengenalkan Sumut ke dunia. Karena dengan even dunia ini perekonomian akan terdongkrak, khususnya di Sumatera Utara," katanya.

Wagub menuturkan, sampai saat ini persiapan menjelang F1H2O masih terus berjalan. Di mana, even ini tidak hanya masyarakat yang ada di Sumatera Utara saja yang harus tahu tapi di luar Sumatera Utara juga harus tahu.

"Dengan even ini, semua orang harus tahu. Kalau Multiplier efect dalam satu even pasti ada. Makin besar minat even itu secara internasional makin besar efect ekonominya. Dengan adanya even F1H2O ini, Rp200 miliar lebih perputaran uang yang akan datang ke even itu. Belum lagi promosi daerah dan orang yang akan berinvestasi dalam even itu," ungkap Ijeck.

Dirut BPODT, Jimmy B Panjaitan menuturkan, persiapan F1H2O ini harus benar-benar berkolaborasi dengan semua pihak, karena even ini merupakan even berskala internasional yang persiapannya harus secara matang.

"Even ini perlu juga melakukan hal-hal besar, kolaborasi besar dan jiwa besar. Kami survei dengan owner H2O, dapatlah Balige. Dia bilang, dari semua venue, hanya Balige lah yang paling menarik, dia sebut alamnya masih unik sekali, kalau pun dibuat tolong pertahankan alamnya, karena ini yang paling unik," tuturnya.

Jimmy menambahkan, even internasional harus tetap menonjolkan kearifan lokalnya dan itu harus dipertahankan.

"Kami buat event besar, tapi sustainablenya, kearifan lokalnya tetap dipertahankan. Dan ini penting bagi penyelenggara itu soal keamanan dan aksesbilitas," tegasnya.

(sir/tribun-medan.com)