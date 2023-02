Link Live Streaming Villarreal vs Barcelona - Nonton di HP Liga Spanyol Pukul 03.00 WIB

Villarreal vs Barcelona

TRIBUN-MEDAN.COM - Link Live Streaming Villarreal vs Barcelona. Lanjutan LaLiga Spanyol Senin (13/2/2023) dini hari WIB. Duel Villarreal Vs Barcelona akan berlangsung di Estadio de la Ceramica mulai pukul 03.00 dini hari WIB.

Villarreal tampil kurang baik dalam beberapa pekan terakhir dan mengingat rekor buruk mereka di pertandingan ini. Sebaliknya, tim Catalan akan percaya diri untuk keluar sebagai pemenang.

Berikut ini preview pertandingan, prediksi skor, head to head, line up dan link live streaming Villarreal Vs Barcelona.

Villarreal telah terpukul dalam beberapa pekan terakhir saat mereka menuju pertandingan ini dengan hanya satu kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Barcelona akan mengincar enam kemenangan La Liga berturut-turut dan membuka keunggulan 11 poin di puncak klasemen.

Raksasa Catalan saat ini berada di posisi terdepan untuk merebut kembali gelar.

Sementara Villarreal berada di urutan keenam di divisi tersebut, empat poin di belakang Atletico Madrid yang berada di urutan keempat dalam pertempuran untuk memperebutkan tempat di Liga Champions.

Berita Tim Villarreal Vs Barcelona

Villarreal kehilangan Alfonso Pedraza , Nicolas Jackson , Giovani Lo Celso dan Filip Jorgensen melawan Elche akhir pekan lalu karena cedera dan sekali lagi diharapkan menjadi kasus untuk pertandingan ini.

Kapal Selam Kuning tidak memiliki masalah kebugaran baru, dan kemungkinan akan ada pengembalian di tengah pertahanan untuk Pau Torres , yang tidak terlibat melawan Elche.

Pelatih kepala Setien diharapkan untuk menahan godaan untuk mengocok paketnya menyusul penampilan mengecewakan terakhir kali, dengan sebagian besar XI ditetapkan untuk mempertahankan tempat mereka, termasuk Gerard Moreno kalah dari tim basement divisi tersebut.

Sedangkan untuk Barcelona, ​​Ousmane Dembele absen hingga pertengahan Maret karena masalah hamstring, sementara Sergio Busquets juga harus menepi karena masalah pergelangan kaki yang dideritanya melawan Sevilla.

Ansu Fati untuk Busquets mungkin satu-satunya perubahan dari sisi yang dimulai terakhir kali, yang akan membuat Gavi pindah ke posisi lini tengah tim tamu.

Ronald Araujo harus kembali bergabung di tengah pertahanan oleh Andreas Christensen , dengan Alba berpotensi menahan Alejandro Balde di bek kiri.