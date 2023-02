TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Ganjang Ma Umurmi yang diciptakan dan dipopulerkan penyanyi muda dan multi talenta, Osen Hutasoit.

Osen Hutasoit adalah penyanyi dan juga sekaligus penulis lagu yang kini banyak diperbicangkan para pecinta lagu-lagu batak.

Sejumlah penyanyi Batak pun sudah ada yang berkolaborasi Osen Hutasoit seperti Retta Sitorus.

Lirik dan Chord Lagu Batak Ganjang Ma Umurmi

Intro :

F C G Am

G

C F

Nang sap uban simanjujungmi muse

C F

Nang maol pe mangalangka ho tahe

Am G F

Tong do ho uli di rohangki

Am G F

Ho do na umbagak di matakku

Am G

Tingki togos tingki lomos nang

F C

gotos rohami

Am G F

Satongkin pe dang hutadingkon ho

Am G F

Satongkin pe dang hupasombu ho

G

Hasian

F C G Am

Ganjang ma umurmi asa adong donganku mengkel

F C G Am

Ganjangma umurmi asa adong donganku tangis



C F

Molo pe adong na manggotil rohami

C F

Molo pe adong mangarsahi ho disi

Am G F

Dison do au tontong manghaol ho

Am G F

Manangihon nasa angukmi

Am G

Mambaen dame nang une

F C

mambaen mekkel ho muse

Am G F

Satongkin pe dang hutadingkon ho

Am G F

Satongkin pe dang hupasombu ho

G

Hasudungan



F C G Am

Ganjang ma umurmi asa adong donganku mengkel

F C G Am

Ganjangma umurmi asa adong donganku tangis

F C G Am

Ganjang ma umurmi asa adong donganku mengkel

F C G Am

Ganjangma umurmi asa adong donganku tangis

(cr30/tribun-medan.com)