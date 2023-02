TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Saonari Sogot Haduan, lagu Batak yang dipopulerkan oleh Osen Hutasoit.

Lagu Batak Saonari Sogot Haduan dirilis pada tanggal 6 Mei 2022 melalui akun YouTube officialnya.

Lagu Batak Saonari Sogot Haduan menceritakan dua orang yang sedang jatuh cinta dan ingin selalu bersama.

Lirik dan Chord Lagu Batak Saonari Sogot Haduan

Intro:

A A/D A A/D

A A/D

Di bohimi tarbereng au

A A/D

Ari sogot ito

A A/D

Di engkelmi do dapot au

A C#m - D

Paneang lojangki

Ref

D E C#m F#m

Naeng nian au dohot ho hasian

Bm E A

saonari sogot haduan

D E C#m F#m

Naeng nian au raphon ho hasian

Bm E A

Arian borngin saleleng ni ngolungku

A A/D

A D

Dibahen ho margogo au

A D

Nang pe loja ito

A D

Tarsongon mual na tio

A C#m - D

Pasombu uashi..



Ref

D E C#m F#m

Naeng nian au dohot ho hasian

Bm E A

Saonari sogot haduan

D E C#m F#m

Naeng nian au raphon ho hasian

Bm E A

Arian borngin saleleng ni ngolungku



A D

Pajonok ma tuson ito

E A

Ingani ma rohangku

D C#m

Ho do holiholi na mago

E A

Sian rusungki

A D

Unang be manjua ho,

E A

Ho do alus ni tangiangku

D C#m E A

Undukhon ma hatahon na di rohami

D C#m E A

Undukhon ma hatahon na di rohami

Musik:

A D A D

A A/D

Dibahen ho margogo au

A A/D

nang pe loja ito..

A A/D

Tarsongon mual na tio

A C#m - D

Pasombu uashi..



Ref

D E C#m F#m

Naeng nian au dohot ho hasian

Bm E A

Saonari sogot haduan

D E C#m F#m

Aha pe na naeng ro, hasian

Bm E A

Dang be mabiar au di ngolukku

Musik:

D C#m

--Ouuu..

D F#m E C#m D

uhhooouhooouhooooo..

D C#m F#m

Bm - C#m - D - E

Reff

A D

Pajonok ma tuson ito

E A

Ingani ma rohangku

D C#m

Ho do holiholi na mago

E A

sian rusungki

A D

Unang be manjua ho,

E A

Ho do alus ni tangiangku

D C#m E A

Undukhon ma hatahon na di rohami

A D

Pajonok ma tuson ito

E A

Ingani ma rohangku

D C#m

Ho do holiholi na mago

E A

sian rusungki

A D

Unang be manjua ho,

E A

Ho do alus ni tangiangku

D C#m E A

Undukhon ma hatahon na di rohami

D C#m E A

Undukhon ma hatahon na di rohami.***



(cr30/tribun-medan.com)