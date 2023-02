Putri Candrawathi Divonis 20 Tahun Penjara, Pupus Harapan Trisha Eungelica, Ingin Ibu Segera Pulang 

TRIBUN-MEDAN.com - Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara.

Hal ini pun sekaligus memupus harapan putri sulungnya, Trisha Eungelica yang sempat mengungkap harapan agar sang ibu segera pulang.

Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara di PN Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023) malam.

Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara di PN Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023). (HO)

Hakim menjatuhkan vonis kepada Putri Candrawathi dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J alias Yosua.

Putri dinilai terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 20 tahun penjara," ujar majelis hakim.

Hakim juga menyebut tak ada hal yang meringankan dari Putri Candrawathi selama persidangan.

Baca juga: WAJAH Lesu Putri Candrawathi Dengar Vonis 20 Tahun Penjara, Bak Pasrah Usai Suaminya Divonis Mati

Sebelumnya Trisha Eungelica masih terus memberikan semangat dan dukungan, meskipun publik mengecam tindangan kedua orang tuanya itu.

Trisha Eungelica sempat membagikan potret kenangannya bersama Putri Chandrawati tepat di hari Ibu.

Anak sulung Sambo itu mengungkapkan kerinduangannya kepada ibunya,Putri Chandrawati.

Kenangan itu mulai dari foto-foto selfie bersama hingga momennya sedang wisuda.

Anak sulung Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Trisha Eungelica, akhirnya lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. (Instagram)

Dalam ungkapannya, Trisha Eungelica mengungkapkan sosok Putri Candrawathi adalah panutannya hingga tempatnya curhat.

Oleh karena itu, Trisha berharap Putri segera pulang karena sudah merasa rindu

“221222 - my love. my role model. my human diary. cepet pulangggg. Kangen,” tulis Trisha Eungelica dilansir dari Instagram @trishaea, Jumat (23/12/2022).