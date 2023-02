DINI HARI Liga Inggris, La Liga, dan Liga Italia: Liverpool vs Everton, Sampdoria vs Inter Milan

TRIBUN-MEDAN.COM - Jadwal Live Bola Dini Hari, Selasa (14/2/2023).

Lanjutan laga Liga Inggris, LaLiga Spanyol, dan Liga Italia Serie A.

Liga Premier Inggris Pukul 03:00 WIB:

Liverpool vs Everton

Merujuk rekor pertemuan Liverpool vs Everton, duel ini kemungkinan bakal berjalan sengit. Pasalnya, dalam lima Derby Merseyside terakhir, The Reds cuma menang dua kali dengan satu lainnya diamankan The Toffees.

Rekor Pertemuan Liverpool vs Everton:

03/09/2022 Everton 0-0 Liverpool (Liga Inggris)

24/04/2022 Liverpool 2-0 Everton (Liga Inggris)

02/12/2021 Everton 1-4 Liverpool (Liga Inggris)

21/02/2021 Liverpool 0-2 Everton (Liga Inggris)

17/10/2020 Everton 2-2 Liverpool (Liga Inggris).

5 Pertandingan Terakhir Liverpool:

14/01/23 Brighton 3-0 Liverpool (Liga Inggris)

18/01/23 Wolverhampton 0-1 Liverpool (FA Cup)

21/01/23 Liverpool 0-0 Chelsea (Liga Inggris)