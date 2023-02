Hari Valentine, Trisha Eungelica Unggah Momen Keluarga, Ungkap Rasa Bangga Jadi Anak Ferdy Sambo

TRIBUN-MEDAN.com – Usai Ferdy Sambo divonis hukuman mati, dan Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara, Trisha Eungelica terus menjadi sorotan publik.

Tampaknya masyarakat penasaran dengan reaksi Trisha Eungelica, melihat vonis yang dijatuhkan kepada kedua orang tuanya.

Benar saja, usai Ferdy Sambo divonis hukuman mati , Trisha Eungelica pun mengunggah momen kenangan dirinya dengan ayah dan ibunya itu.

TRISHA Unggah Video Kenangan Usai Ferdy Sambo Divonis Mati, Diiringi Lagu Gugur Bunga: Cepat Pulang! (HO)

Melalui unggahan Instagram storinya, Trisha Eungelica berharap tepat di hari Valentine ini dirinya bisa diberikan kebahagiaan.

“You Will be the happiest person, soon, i hope we all will, happy val’s day,” tulisnya dilansir dari Instagram @trishaeas, Selasa (14/2/2023).

Tak hanya itu saja, melalui unggahan TikToknya, Trisha juga mengunggah potret lawas kebersamaanya dengan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati.

Ia seakan ingin mengungkapkan rasa sayangnya kepada kedua orang tuanya itu, meski kini sedang menghadapi masalah yang besar, bahkan sampai divonis hukuman mati.

Baca juga: Ferdy Sambo Sidang Vonis Hari Ini, Trisha Eungelica Beri Semangat, Unggah Potret Pilu Orang Tuanya

Dengan menggunakan backsound lagu Sempurna milik Andra and the BackBone, Trisha Eungelica membagikan potret hangat Ferdy Sambo dengan Putri Candrawathi.

“Dan aku bangga menjadi putrimu. selalu,” tulis Trisha Eungelica.

Tidak hanya membagikan foto jadul Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Trisha Eungelica juga menyertakan deretan momen manis bersama kedua orang tuanya.

Seperti saat berpose bersama aktor Korea di layar handphone bersama Ferdy Sambo, juga ketika pergi quality time dengan Putri Candrawathi.

Putri Candrawathi Divonis 20 Tahun Penjara, Pupus Harapan Trisha Eungelica, Ingin Ibu Segera Pulang (Instagram)

Selain itu, mahasiswi kedokteran tersebut juga memperlihatkan potret Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi bersama sang adik bungsu.

Sontak saja, postingan Trisha Eungelica di akun TikTok pribadinya tersebut ramai mendulang berbagai reaksi dari netizen.

Tidak sedikit yang meninggalkan komentar berisikan kata-kata semangat untuknya usai sang ayah divonis hukuman mati.