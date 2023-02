TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Sai Horas Ma Ho Tu Siboru Lomomi dibawakan oleh Duo Naimarata ini diciptakan oleh Hendro Sinambela. Sejak dirilis pada 2 November 2020, lagu ini sudah ditonton oleh 17 juta orang.

Lagu Batak Sai Horas Ma Ho Tu Siboru Lomomi yang memiliki arti 'Semoga kamu bahagia dengan kekasih atau perempuan barumu' ini.

Lagu Batak Sai Horas Ma Ho Tu Siboru Lomomi bercerita tentang seorang perempuan yang harus rela putus dari kekasihnya. Kekasihnya ini lebih memilih perempuan lain, walaupun ia sudah memberikan segala-galanya kepada sang kekasih hatinya itu.

Lirik Lagu Batak Sai Horas Ma Ho Tu Siboru Lomomi

Aha be ito sibahenonku tu ho

Pasonang rohami da hasian

Hulehon do sude pangidoanmu saleleng on

Asalma boi ho parpadananta



Boasa ma ito dukkon marurat holongki

Di segai ho do rohaki

Holan alani arta gabe muba rohami

Haccit nai pambahenanmon tu au



Reff.

Percuma do i hasian pengorbananki

Percuma do i hasian tulus ni cintakki

Alai nang pe songoni hujalo do i denggan

Unang adong be bada di hita nadua

Husadari do i dang boi hot parpadananta



Back To ##

Back To Reff



Jala sai horas ma ho tu siboru lomomi

Lupahononku na ma ho sian bagas rohangki

Husadari do i dang boi hot

Dang boi hot parpadananta

Husadari do i

Dang boi hot parpadananta

