Olah Biji Durian & Limbah Tebu, Siswa Nur Ihsan Medan Torehkan Prestasi di Thailand Investors Day

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Siswa Nur Ihsan Islamic Full Day School, memenangkan medali perunggu dalam kompetisi Thailand Inventors Day yang diadakan di Bangkok Intelligence Technology (BITEC).

Acara ini dilaksanakan oleh National Research Council of Thailand (NRCT), bekerja sama dengan 59 organisasi dunia, salah satunya organisasi asal Indonesia Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA).

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh belahan dunia, seperti Mi young Han (World Women Inventors and Entrepreneurs Association), Leong Wai Yie (The Institution of Engineers, Malaysia), Iffah Nadhira Madzuki (University Malaysia Perlis), dan lain-lain.

Baca juga: Junita Malau Atlet Peraih Medali Emas SEA Games Jadi Petani, Untuk Apa Prestasi Kerjaan Gak Ada

Thailand Inventors Day (TID) adalah acara tahunan yang berperan sebagai wadah siswa maupun mahasiswa berinovasi dan berkreasi merumuskan suatu ide atau gagasan dalam bentuk penemuan yang terdiri atas delapan kategori bidang inovasi.

Kompetisi ini diikuti oleh 57 negara yang terdiri lebih dari 469 tim.

Tim SMAS Nur Ihsan Medan yang menjadi perwakilan Indonesia, terdiri dari Tim 1 kategori Food and Healthy Care beranggotakan siswa atas nama Nayla Defrina, Ardilles Tanjung, Taufik, dan Nadira Meutia Fayyaza, serta didampingi oleh guru atas nama Luthfiah Ananda, Khairul Saleh Siregar, dan Rahma Dhani Syahfitri.

Luthfiah Ananda selaku guru pendamping menyampaikan, produk temuan mereka diberi nama Duricheous, yaitu terdiri dari keju dan biji durian yang baik untuk alergi lactose dan rendah lemak, sehingga menyehatkan bagi seseorang yang sedang menjalankan diet.

Hasil Survey Yayasan Durian Nusantara menunjukkan bahwa konsumsi durian di Indonesia menujukkan persentase 80 persen dari 250 juta.

Baca juga: Olah Kulit Durian Jadi Nugget, 6 Mahasiwa USU Ini Berhasil Raih Medali Perak

"Seiring dengan meningkatnya konsumsi durian, maka jumlah limbah dari biji durian juga semakin meningkat. Biji durian memiliki manfaat yang tinggi bagi tubuh, membuat kami berfikir untuk bisa mengolah biji durian," ujar Luthfiah kepada Tribun Medan, Rabu (15/2/2023).

Biji Durian memiliki kandungan 66.49 persen pati, 27.24 persen air, 1.19 persen abu, dan 5.08 persen protein.

Berdasarkan kandungan yang dimiliki, maka Biji Durian dapat dimanfaatkan sebagai olahan makanan bernilai gizi seperti halnya keju.

"Untuk menciptakan temuan ini, kami melalui 5 kegagalan, hingga akhirnya dapat menghasilkan produk terbaik yang dapat dipresentasikan dalam kompetisi Thailand Inventors Day," jelasnya.

Sedangkan, Tim 2 kategori Renewable Resource beranggotakan siswa atas nama Daffa Elmuntaj, Azzahra Irhama, Ifti Sajidah Liyana, Mauli Jiyad Asman, dan Satria Anugerah Sagala, serta didampingi oleh guru atas nama Izzatul Khairi Sajidah dan Aimul

Prayuda.

Izzatul Khairi Sajidah selaku guru pendamping menyampaikan produk temuan diberi nama Triquette.