TAK Live SCTV, Link Nonton Live Streaming AC Milan Vs Tottenham Liga Champions, Akses di Sini

TRIBUN-MEDAN.COM - Saksikan live streaming duel sengit antara AC Milan vs Tottenham Hotspur babak 16 besar Liga Champions 2022-2023, Rabu (15/2/2023) dini hari WIB.

Keseruan laga AC Milan vs Tottenham kick off pukul 03.00 WIB, tak disiarkan SCTV tapi via live streaming.

Stadion San Siro akan menjadi tempat berlangsungnya duel ini pada Selasa (14/2/2023) waktu setempat atau Rabu.

Striker AC Milan, Olivier Giroud, semakin dekat untuk menyamai prestasi Zlatan Ibrahimovic.

Menyongsong laga kali ini, AC Milan sejatinya patut optimistis bisa meraih kemenangan atas Spurs.

Hal tersebut tak bisa dilepaskan dari gacornya penyerang mereka, Olivier Giroud, di Liga Champions musim ini.

Prediksi AC Milan vs Tottenham di Liga Champions babak 16 besar leg pertama, Selasa (14/2/2023) (ist)

Menurut catatan Transfermarkt yang dinukil BolaSport.com, Giroud sampai sejauh ini telah mencetak 4 gol dan 2 assist di kompetisi tertinggi antarklub Eropa.

Artinya, dia telah terlibat dalam 6 gol AC Milan di Liga Champions musim ini.

Dengan catatan tersebut, Giroud semakin dekat untuk menyamai pencapaian Zlatan Ibrahimovic di Liga Champions2011-2012.

Pada musim tersebut, pemain yang mengaku sebagai Tuhan-nya AC Milan itu berhasil terlibat dalam 9 gol AC Milan.

Rinciannya adalah Ibrahimovic membuat 5 gol dan 4 assist dalam 8 laga.

Statistik di atas membuat Ibrahimovic jadi pemain terakhir AC Milan yang paling banyak membuat gol konstribusi dalam satu edisi Liga Champions.

Pioli Optimistis Menang