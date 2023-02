LIGA INGGRIS - Man City Gusur Arsenal yang Susah Payah Berjuang 6 Bulan, Pep Merasa Belum di Puncak

TRIBUN-MEDAN.com - Keberhasilan Arsenal yang berjuang susah payah selama enam bulan memuncaki klasemen, kini harus tergusur dibuat Manchester City.

Kesuksesan Manchester City menyalip Arsenal bikin persaingan juara Liga Inggris ibarat kembali ke titik nol.

Namun Pep Guardiola menganggap Arsenal masih menjadi pemuncak klasemen Liga Inggris.

Manchester City menggeser Arsenal untuk kembali merasakan puncak klasemen Liga Inggris 2022-2023.

The Citizens meraihnya berkat kemenangan head to head atas The Gunners di laga tunda pekan ke-12.

Mentas di Emirates Stadium, Kamis (16/2/2023) dini hari WIB, armada Pep Guardiola menaklukkan tuan rumah 3-1.

Gol-gol Kevin De Bruyne, Jack Grealish, dan Erling Haaland melukai Arsenal, yang cuma bisa membalas satu melalui penalti Bukayo Saka.

Hasil ini melontarkan Man City ke posisi teratas klasemen.

Kedua tim sama-sama mengemas 51 poin, tetapi kubu Manchester Biru berhak menduduki singgasana karena unggul selisih gol.

Kejadian ini terbilang spesial karena menandakan lengsernya Arsenal untuk kali pertama sejak pekan ketiga, Agustus lalu!

Kala itu Tim Meriam London menggeser Manchester City dari kursi teratas dengan kemenangan 3-0 atas Bournemouth (20/8/2022).

Sehari kemudian, pasukan Pep Guardiola cuma bermain seri 3-3 dengan Newcastle.

Komposisi dua teratas klasemen ketika itu adalah Arsenal 9 poin, Man City 7.

Urutan persaingan mereka tak pernah berubah di pekan-pekan berikutnya, sampai tiba saatnya De Bruyne dkk kembali ke puncak setelah setengah tahun berusaha.