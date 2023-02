LINK Live Streaming Salzburg Vs AS Roma Liga Europa Jam 00.45 WIB, Tak Tayang SCTV

Saksikan live streaming laga antara Salzburg vs AS Roma babak sistem gugur Liga Europa leg pertama pertandingan babak playoff, yang akan berlangsung Jumat (17/2/2023).

Adapun jadwal pertandingan Liga Europa Salzburg vs AS Roma, akan berlangsung pukul 00.45 WIB dini hari.

Laga Salzburg vs AS Roma ini tak disiarkan SCTV, tapi tayang via live streaming TV Online.

Link nonton live streaming Salzburg vs AS Roma bisa di klik tautannya di akhir artikel ini.

Pertandingan AS Roma yang akan tersaji di markas Salzburg, Red Bull Arena dini hari nanti.

Tentunya juara Liga Austria itu ingin memenangkan laga atas AS Roma akhir pekan ini.

Tetapi tim tamu mereka sedang menikmati penampilan bagus di dalam negeri dan mengangkat gelar Liga Konferensi Eropa musim lalu.

Tuan rumah memulai kampanye mereka di Liga Champions, di mana mereka finis ketiga untuk turun ke Liga Europa.

AS Roma, menempati posisi kedua di Grup C Liga Europa untuk membukukan tempat mereka di babak playoff.

Salzburg meraih kemenangan pertama mereka tahun ini dengan kemenangan kandang 4-0 atas Austria Lustenau pada akhir pekan lalu.

Roma, datang usai bermain imbang 1-1 melawan Lecce di pertandingan Serie A, Sabtu.

Paulo Dybala menyamakan kedudukan sepuluh menit setelah gol bunuh diri Roger Ibanez membuat Lecce memimpin.

José Mourinho harus memilih dari skuad yang memiliki masalah kebugaran.

Ebrima Darboe (Cruciate Ligament Surgery) dan Leonardo Spinazzola (Strain Otot Paha) tidak akan bermain di sini.