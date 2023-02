Global Prima Medan Sukses Pertahankan Champion UBS Gold Competition

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Ajang UBS Gold Competition 2022-2023 North Sumatera Series, akhirnya menemukan tiga tim terbaiknya. Mereka sudah menampilkan aksi-aksi terbaiknya selama gelaran ini berlangsung.

Adapun skuat dance yang masuk ke dalam jajaran Best 3 UBS Gold Dance yaitu SMA Global Prima Medan sebagai champion, SMA Cinta Budaya Medan sebagai runner-up, dan SMA Sutomo 1 Medan mengisi tempat ketiga.

Baca juga: Final Honda DBL Medan, SMA Sutomo 1 Medan Siap Jaga Asa Raih Gelar Kesembilan

RGD Crew, nama tim dance SMA Global Prima Medan yang turut andil dalam memeriahkan UBS Gold Dance Competition dengan membawakan tema “Show Me Who You Are", berhasil mempertahankan gelar champion dari series sebelumnya.

Sang kapten, Aldi mengatakan, ia tidak menyangka jika gelar champion bisa kembali mereka rengkuh pada series ini. Ia juga turut mengapresiasi dan bangga atas kekompakan teman-temannya.

"Pastinya pertama gak nyangka ya, bisa dapat lagi di dua tahun berturut-turut. Rasanya bangga kali bisa menang lagi di ajang ini," katanya kepada Tribun Medan, usai pengumuman di Gor Unpri, Medan, Kamis (16/2/2023).

Lanjut Aldi, mereka semakin semangat tampil karena juga mendapat dukungan dari para suportet yang hadir langsung. Terlebih, para alumni mereka yang memenangkan UBS Gold Competition pada series lalu.

Baca juga: Torehkan Sejarah, Basket Putra SMA Cinta Budaya Lolos Fantastic Four DBL Medan

Selain merengkuh gelar champion, tim dance SMA Global Prima Medan juga mendapat predikat best custome. Selain penampilan yang ciamik, balutan costume mereka dengan nuansa emas juga memang tampak nyentrik.

"Itu juga gak nyangka banget dengan costume begini bisa dapat. Inspirasi kami sebenarnya, di awal kami pakai baju hitam. Jadi kemudian kami buka dan ganti ke emas. Inilah warna kami, kami harus menunjukkan kita gak boleh insecure," ucapnya.

(cr12/tribun-medan.com)