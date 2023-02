TRIBUN-MEDAN.COM - Link live streaming Liga Eropa, Prediksi Skor Bayer Leverkusen vs AS Monaco.

Pertandingan ini merupakan leg 1 play off 16 besar Liga Eropa 2022/2023. Laga ini diprediksi sengit.

Laga Bayer Leverkusen vs AS Monaco ini dihelat di BayArena.

Pertandingan dapat ditonton melalui live streaming Vidio pukul 03.00 WIB Jumat (17/2/2023).

Bayer Leverkusen yang merupakan wakil dari Bundesliga Jerman.

Mereka diprediksi tidak akan mudah menjebol gawang AS Monaco.

AS Monaco baru saja mengalahkan PSG di Ligue 1 2022/2023.

Saat ini AS Monaco berada di peringkat ke-3 klasemen Liga Prancis.

Diketahui, AS Monaco lolos ke babak play off Liga Eropa 2022/2023 karena menjadi runner up Grup H.

Sementara Bayer Leverkusen merupakan tim peringkat 3 dari Liga Champion 2022/2023 yang gagal lolos ke fase gugur UCL. Hanya satu tim saja yang berhak melaju ke 16 besar Euriopa League.

Prediksi Bayer Leverkusen vs AS Monaco

Bayer Leverkusen bakal berupaya memetik kemenangan di kandangnya sendiri agar bisa memperbesar peluang mereka lolos ke babak 16 besar Liga Eropa 2022/2023.

Setelah menjalani leg 1, Bayer Leverkusen bakal bertandang ke kandang AS Monaco pada pekan depan.

Bayer Leverkusen bakal berupaya untuk melanjutkan momen positif mereka dengan mengalahkan Monaco.