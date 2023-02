Jarang Umbar Urusan Asmaranya, Adinda Thomas Buat Fans Kaget Usai Pamer Dilamar Sang Kekasih

TRIBUN-MEDAN.com – Kabar bahagia datang dari aktris cantik bintang film KKN di Desa Penari, Adinda Thomas yang baru saja dilamar oleh sang kekasih di Singapura.

Berbeda dengan dirinya yang bergelut di dunia entertainment, Adinda Thomas malah memiliki kekasih yang berasal dari kalangan pengusaha, bernama Raka Akmal.

Bahkan, selama menjalin hubungan dengan Raka Akmal, Adinda Thomas juga jarang mengunggah kemesraan dengan kekasihnya itu.

Bintang film Adinda Thomas (Warta Kota/Irwan Wahyu Kintoko)

Tak banyak yang mengetahui siapa sebenarnya sosok Raka Akmal yang bisa merebut hati Adinda Thomas itu, sebab ia juga tak terlalu aktif di media sosialnya.

Keputusan Adinda Thomas menerima lamaran dari Raka Akmal pun sukses buat banyak orang kaget.

Tiba-tiba saja, melalui unggahan Instagramnya Adinda Thomas membagikan potret dirinya bersama Raka memamerkan cincin yang sudah terpasang di jari manisnya.

“Here’s to love and laughter and happily ever after,” bunyi keterangan postingan Adinda Thomas melalui akun Instagram pribadinya @adindathomas, Sabtu (18/2/2023).

Baca juga: SOSOK Sarah Samantha, Artis Cantik yang Disebut-sebut Sebagai Kekasih Baru Verrel Bramasta

Sahabat Tissa Biani itu dilamar di Gardens by the Bay, sebuah tempat mewah yang ada di Singapura.

Adinda Thomas tampak tidak bisa menutupi rona bahagianya sambil terus memperlihatkan cincin lamarannya dari Raka Akmal.

Postingan Adinda Thomas tersebut ramai mendapatkan komentar termasuk dari para rekan artis.

Tissa Biani yang turut memainkan peran sebagai Nur di film KKN di Desa Penari , tidak ketinggalan mencurahkan kebahagiaannya saat Adinda Thomas dilamar kekasih hatinya.

“selamat widyakuuuu!! terharu,” komentar Tissa Biani.

Adinda Thomas dilamar kekasih. (Instagram/@adindathomas)

Tidak hanya Tissa, Gading Marten, Sophia Lajtuba hingga Felicya Angelista ikut bereaksi atas potret Adinda Thomas yang baru saja dilamar.

“Waaa congrats dindaaa,” tulis Gading Marten.